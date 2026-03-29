قىتايداعى كوپقاباتتى ۇيدەگى ءورت: 3 ادام قازا تاۋىپ، 23 ادام زارداپ شەكتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ سولتۇستىگىندەگى كوپقاباتتى عيماراتتاعى ورتتەن قازا تاپقاندار سانى ءۇش ادامعا جەتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
سەنبى كۇنى كەشكە قىتايدىڭ شانسي پروۆينتسياسىنا قاراستى تايۋان قالاسىنداعى كوپقاباتتى عيماراتتا بولعان ءورت سالدارىنان ءۇش ادام قازا تاۋىپ، تاعى 23 ادام زارداپ شەكتى. بۇل تۋرالى جەرگىلىكتى بيلىك حابارلادى.
تايۋان قالاسى اكىمدىگى دەرەكتەرىنە سايكەس، ءورت جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا شامامەن ساعات 20:00 دە سياوديان اۋدانىندا تۇتانعان.
سياوديان اۋداندىق پارتيا كوميتەتىنىڭ ۇگىت-ناسيحات ءبولىمى ءمالىم ەتكەندەي، زارداپ شەككەندەردىڭ ىشىندە توعىز ادام اۋىر جاراقات العان.
قازىرگى ۋاقىتتا ءورتتىڭ شىعۋ سەبەپتەرى انىقتالىپ جاتىر. سونىمەن قاتار، ونىڭ سالدارىن جويۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە.
