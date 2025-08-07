قىتايداعى تابيعي اپاتتان 2 ادام قازا تاپتى، 5 ادام ءالى ىزدەستىرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاڭدۋڭ پروۆينسياسىندا ورنالاسقان گۋاڭجوۋ قالاسىنىڭ بايۋن اۋدانىندا سارسەنبى كۇنى نوسەر جاڭبىر سالدارىنان كوشكىن ءجۇرىپ، 14 ادام ءۇيىندى استىندا قالعان، دەپ جازادى شينحۋا.
بەيسەنبى كۇنى تاڭعى 9:00-گە دەيىن ولاردىڭ 9 ى قۇتقارىلدى.
قۇتقارىلعانداردىڭ ەكەۋى كوز جۇمىپ، جەتەۋى ءتۇرلى دەڭگەيدە جاراقات العانى بەلگىلى بولدى.
قالعان بەس ادامدى ىزدەستىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
ەسكە سالساق، گۋاڭدۋڭ پروۆينسياسىندا جاۋعان نوسەر جاۋىن اۆتوكولىك جولدارىنداعى قوزعالىستى قيىنداتىپ، سۋ تاسقىنى قاۋپىن كۇشەيتكەنىن جازعانبىز.
پروۆينسيانىڭ كولىك دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، قاتتى جاۋىن سالدارىنان ءۇش ۋچاسكەدە جىلدامدىقتى اۆتوماگيسترال، التى ۋچاسكەدە رەسپۋبليكالىق جانە پروۆينتسيالىق ماڭىزى بار تاسجول، سونداي-اق 25 اۋىلعا اپارار جولى جابىق تۇر.
سونىمەن قوسا قىتايدىڭ ىلە قازاق اۆتونوميالىق وبلىسىنا قاراستى موڭعولكۇرە اۋدانىندا اسپالى كوپىر ءۇزىلىپ، 5 ادام قازا بولعانى انىقتالدى.
بۇعان دەيىن قىتاي تابيعي اپاتتان زارداپ شەككەن ايماقتارعا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن 1,015 ميلليارد يۋان (شامامەن 142 ميلليون دوللار) بولگەنى ءمالىم بولدى.