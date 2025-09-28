15:18, 28 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
قىتايداعى جەر سىلكىنىسىنەن 9 ادام زارداپ شەكتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ سولتۇستىك-باتىسىنداعى گانسۋ پروۆينتسياسى دينسي قالاسىنىڭ لونگسي وكرۋگىندە ماگنيتۋداسى 5,6 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.
دۋنشي توتەنشە جاعدايلاردى ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ حابارلاۋىنشا، تاڭعى جەر سىلكىنىسىنەن 9 ادام زارداپ شەككەن. ءبىراق قازا تاپقاندار تۋرالى اقپارات جوق.
جەر سىلكىنىسىنەن 4328 ءۇي زارداپ شەكتى. لونگشي مەن كورشىلەس كانسيان ۋەزدەرىندە تۇراتىن 7812 ادام قاۋىپسىز ايماقتارعا ۋاقىتشا كوشىرىلدى.
ايماقتا 4-دەڭگەيدەگى جەر سىلكىنىسى تۋرالى ەسكەرتۋ جاريالانىپ، ىزدەۋ- قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، اباي وبلىسى اۋماعىندا دا جەر سىلكىنىسى تىركەلدى.