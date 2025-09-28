ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:18, 28 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قىتايداعى جەر سىلكىنىسىنەن 9 ادام زارداپ شەكتى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ سولتۇستىك-باتىسىنداعى گانسۋ پروۆينتسياسى دينسي قالاسىنىڭ لونگسي وكرۋگىندە ماگنيتۋداسى 5,6 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.

    зілзала
    Фото: Анадолы

    دۋنشي توتەنشە جاعدايلاردى ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ حابارلاۋىنشا، تاڭعى جەر سىلكىنىسىنەن 9 ادام زارداپ شەككەن. ءبىراق قازا تاپقاندار تۋرالى اقپارات جوق.

    جەر سىلكىنىسىنەن 4328 ءۇي زارداپ شەكتى. لونگشي مەن كورشىلەس كانسيان ۋەزدەرىندە تۇراتىن 7812 ادام قاۋىپسىز ايماقتارعا ۋاقىتشا كوشىرىلدى.

    ايماقتا 4-دەڭگەيدەگى جەر سىلكىنىسى تۋرالى ەسكەرتۋ جاريالانىپ، ىزدەۋ- قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.

    ايتا كەتەيىك، اباي وبلىسى اۋماعىندا دا جەر سىلكىنىسى تىركەلدى.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار