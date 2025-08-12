قىتايداعى دۇنيەجۇزىلىك ويىندار كەزىندە يتاليالىق سپورتشى قايتىس بولدى
استانا. قازاقپارات - 7-17-تامىز ارالىعىندا قىتايدىڭ چەندۋ قالاسىندا ءوتىپ جاتقان XII دۇنيەجۇزىلىك ويىندار كەزىندە يتاليالىق سپورتشى ماتتيا دەبەرتوليس قايتىس بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
حالىقارالىق دۇنيەجۇزىلىك ويىندار قاۋىمداستىعى (IWGA)، چەندۋ 2025 دۇنيەجۇزىلىك ويىنداردى ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى (LOC) جانە حالىقارالىق باعدارلاۋ فەدەراتسياسى (IOF) بىرلەسكەن مالىمدەمەدە سپورتشىنىڭ 2025-جىلعى 8-تامىز، جۇما كۇنى تاڭەرتەڭ ەرلەر اراسىنداعى ورتا قاشىقتىقتى باعدارلاۋ جارىسى كەزىندە ەس-ءتۇسسىز جاتقان جەرىنەن تابىلعانىن حابارلادى.
قىتايداعى جەتەكشى مەديتسينالىق مەكەمەلەردىڭ بىرىندە جەدەل بىلىكتى مەديتسينالىق كومەك العانىنا قاراماستان، ول 2025-جىلى 12-تامىزدا قايتىس بولدى. ۇيىمداستىرۋشىلار سپورتشىنىڭ وتباسى مەن جاقىندارىنا، سونداي-اق بۇكىل الەمدىك باعدارلاۋ قاۋىمداستىعىنا قايعىلارىنا ورتاقتاسىپ كوڭىل ايتادى.
مالىمدەمەدە IWGA ،LOC جانە IOF يتاليالىق سپورتشى ماتتيا دەبەرتوليستىڭ وتباسىنا جانە باعدارلاۋ قاۋىمداستىعىنا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋدى جالعاستىراتىنى ايتىلعان.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، دۇنيەجۇزىلىك ويىندار - وليمپيادا ويىندارىنىڭ باعدارلاماسىنا ەنبەگەن سپورت تۇرلەرىنەن حالىقارالىق كەشەندى جارىستار. ولار 1981-جىلدان باستاپ ءتورت جىلدا ءبىر رەت وتكىزىلىپ كەلەدى. بيىل قىتايدىڭ ماتەريكتىك ايماعىندا العاش رەت وتكىزىلىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ چەندۋ قالاسىندا 2025-جىلعى دۇنيەجۇزىلىك ويىندار رەسمي تۇردە اشىلعانىن جازعان بولاتىنبىز.