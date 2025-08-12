ق ز
    قىتايداعى دۇنيەجۇزىلىك ويىندار كەزىندە يتاليالىق سپورتشى قايتىس بولدى

    استانا. قازاقپارات - 7-17-تامىز ارالىعىندا قىتايدىڭ چەندۋ قالاسىندا ءوتىپ جاتقان XII دۇنيەجۇزىلىك ويىندار كەزىندە يتاليالىق سپورتشى ماتتيا دەبەرتوليس قايتىس بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

    ا
    Фото: Синьхуа

    حالىقارالىق دۇنيەجۇزىلىك ويىندار قاۋىمداستىعى (IWGA)، چەندۋ 2025 دۇنيەجۇزىلىك ويىنداردى ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى (LOC) جانە حالىقارالىق باعدارلاۋ فەدەراتسياسى (IOF) بىرلەسكەن مالىمدەمەدە سپورتشىنىڭ 2025-جىلعى 8-تامىز، جۇما كۇنى تاڭەرتەڭ ەرلەر اراسىنداعى ورتا قاشىقتىقتى باعدارلاۋ جارىسى كەزىندە ەس-ءتۇسسىز جاتقان جەرىنەن تابىلعانىن حابارلادى.

    قىتايداعى جەتەكشى مەديتسينالىق مەكەمەلەردىڭ بىرىندە جەدەل بىلىكتى مەديتسينالىق كومەك العانىنا قاراماستان، ول 2025-جىلى 12-تامىزدا قايتىس بولدى. ۇيىمداستىرۋشىلار سپورتشىنىڭ وتباسى مەن جاقىندارىنا، سونداي-اق بۇكىل الەمدىك باعدارلاۋ قاۋىمداستىعىنا قايعىلارىنا ورتاقتاسىپ كوڭىل ايتادى.

    مالىمدەمەدە IWGA ،LOC جانە IOF يتاليالىق سپورتشى ماتتيا دەبەرتوليستىڭ وتباسىنا جانە باعدارلاۋ قاۋىمداستىعىنا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋدى جالعاستىراتىنى ايتىلعان.

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، دۇنيەجۇزىلىك ويىندار - وليمپيادا ويىندارىنىڭ باعدارلاماسىنا ەنبەگەن سپورت تۇرلەرىنەن حالىقارالىق كەشەندى جارىستار. ولار 1981-جىلدان باستاپ ءتورت جىلدا ءبىر رەت وتكىزىلىپ كەلەدى. بيىل قىتايدىڭ ماتەريكتىك ايماعىندا العاش رەت وتكىزىلىپ جاتىر.

    بۇعان دەيىن قىتايدىڭ چەندۋ قالاسىندا 2025-جىلعى دۇنيەجۇزىلىك ويىندار رەسمي تۇردە اشىلعانىن جازعان بولاتىنبىز.

