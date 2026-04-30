قىتايداعى 5 ەلەكتروموبيلدىڭ قۇنى ا ق ش-تاعى ءبىر كولىكپەن بىردەي
استانا. KAZINFORM - قىتاي اۆتونارىعىنداعى گيپەرباسەكەلەستىك باعانىڭ كۇرت تومەندەۋىنە اكەلدى. ا ق ش-تاعى ورتاشا جاڭا كولىكتىڭ باعاسىنا BYD جانە Geely كومپانيالارىنان قىتايلىق بەس جاڭا ەلەكتروموبيل ساتىپ الۋعا بولادى، دەپ حابارلايدى Kyodo.
وسى اپتادا اشىلعان بەيجىڭ اۆتوسالونى الەمدەگى ەڭ ءىرى اۆتوكولىك نارىقتارى - قىتاي مەن ا ق ش اراسىنداعى باعا الشاقتىعىنىڭ اۋقىمىن ايقىن كورسەتتى.
قىتايدا ىشكى باسەكەلەستىكتىڭ ناتيجەسىندە جاڭا كولىكتەردىڭ باعاسى باسقا ەلدەرمەن سالىستىرعاندا الدەقايدا تومەندەدى.
Kelley Blue Book مالىمەتتەرى بويىنشا ناۋرىزدا ا ق ش-تا جاڭا كولىكتىڭ ورتاشا باعاسى 51456 دوللار بولدى. DCar پلاتفورماسىنا سايكەس، قىتاي نارىعى باعاسى 25000 دوللاردان تومەن 200 دەن استام ەلەكتر جانە گيبريدتى مودەلدەردى ۇسىنادى.
ولاردىڭ اراسىندا قىتايدا ەڭ كوپ ساتىلاتىن مودەلدەردىڭ ءبىرى - باعاسى شامامەن 10060 ا ق ش دوللارىنان باستالاتىن Geely EX2 كومپاكتتى ەلەكتروموبيلى بار. سونداي-اق، قالالىق ساپارلارعا ارنالعان بيۋدجەتتىك Wuling Hongguang Mini EV باعاسى 6560 ا ق ش دوللارىنان باستالادى.
اتاپ وتۋگە تۇرارلىق تاعى ءۇش مودەل - BYD كومپانياسىنىڭ Seagull ،Yuan UP جانە Qin Plus DM ەلەكتروموبيلدەرى. ولاردىڭ باعاسى شامامەن 10-12 مىڭ دوللاردان باستالادى. BYD سوڭعى جىلدارى قىتايدىڭ ارزان ەلەكتروموبيلدەر نارىعىندا جەتەكشى كومپانيا بولىپ وتىر. مۇندا كولىكتىڭ بىرنەشە ءجۇز مىڭى ساتىلعان.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ DCar دەرەكتەرى نەگىزىندە جۇرگىزىلگەن تالداۋى قىتايداعى ەڭ كوپ ساتىلاتىن بەس ەلەكتروموبيلدىڭ باعاسى ا ق ش-تاعى ءبىر ورتاشا كولىكتىڭ باعاسىنا تەڭ ەكەنىن كورسەتتى. بۇل مودەلدەر ا ق ش اۆتوسالوندارىندا ازىرگە ساتىلمايدى.
ساراپشىلار ا ق ش نارىعىمەن باعا الشاقتىعى تەك ۇلعايا بەرۋى مۇمكىن دەپ وتىر.