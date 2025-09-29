قىتايدا ينتەرنەتتەگى مۇڭ مەن پەسسيميزمگە تىيىم سالىندى
1-قازاننان باستاپ قىتايدىڭ كيبەركەڭىستىك ىستەرى باسقارماسى (CAC) ونلاين-پلاتفورمالاردا مۇڭ، پەسسيميزم جانە «جۇمىستىڭ ءمانى جوق» دەگەن سارىنداعى جازبالارعا ەكى ايلىق شەكتەۋ ەنگىزدى. بۇل ەرەجە جەكە اككاۋنتتارعا دا، الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن ءىرى ينتەرنەت-كومپانيالارعا دا قاتىستى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
Reuters حابارلاعانداي، تىيىمدى بۇزعان جاعدايدا پلاتفورمالاردىڭ وزدەرى جاۋاپ بەرەدى: ايىپپۇل، شەكتەۋ جانە جازبالاردى جەدەل جويۋ مىندەتى تىكەلەي اكىمشىلىكتىڭ باقىلاۋىندا.
سونىمەن قاتار CAC سوڭعى ۋاقىتتا ByteDance-تىڭ جاڭالىقتار سەرۆيسى Toutiao مەن Alibaba-نىڭ UCWeb براۋزەرىنە شارا قولدانعانىن مالىمدەدى. رەسمي دەرەكتەرگە ساي، اتالعان كومپانيالار «ونلاين- ەكوجۇيەنىڭ ءتارتىبىن بۇزاتىن كونتەنتكە» جول بەرگەن. بۇل ءۇشىن جاۋاپتى قىزمەتكەرلەر دە قاتاڭ تارتىپتىك جازاعا تارتىلعان.
مۇنداي قادام قىتاي بيلىگىنىڭ ينتەرنەتتەگى ەموتسيالىق كوڭىل-كۇيدى رەتتەۋگە جانە قوعامعا «وڭ اسەر ەتەتىن» كونتەنتتى باسىم ەتۋگە باعىتتالعان سوڭعى باستامالارىنىڭ ءبىرى بولىپ وتىر.