قىتايدا چيكۋنگۋنياعا ارنالعان ەكسپرەسس-تەست ازىرلەندى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا چيكۋنگۋنيا قىزباسىن نەبارى 30 مينۋتتا انىقتاي الاتىن جاڭا سىناق جيناعى جاسالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform China Daily باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ. ازىرلەۋ جىلدام ساندىق پوليمەرازدى تىزبەكتى رەاكسيا تەحنولوگياسىنا نەگىزدەلگەن. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، پ ت ر- نىڭ بۇل جەتىلدىرىلگەن ءتۇرى كۇشەيتۋ پروتسەسى كەزىندە ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە د ن ق مولشەرىن ولشەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
جوبادا گۋانجوۋ زەرتحاناسى، گۋاندۋن پروۆينتسياسىنىڭ اۋرۋلاردى باقىلاۋ جانە الدىن الۋ ورتالىعى، گۋانجوۋ سەگىزىنشى حالىقتىق اۋرۋحاناسى جانە ءبىرقاتار بيومەديتسينالىق كومپانيا جۇمىس ىستەدى.
تەستىلەۋ پروتسەدۋراسى ەندى جارتى ساعاتقا دەيىن سوزىلادى، ونىڭ 15 مينۋتى سارىسۋدى الۋعا جانە 12 مينۋت كۇشەيتۋگە جۇمسالادى. سالىستىرۋ ءۇشىن، بۇرىن بۇكىل پروتسەسس ءۇش-بەس ساعاتقا سوزىلاتىن.
جۇيە گۋاندۋن پروۆينتسياسىنىڭ جەتەكشى مەديتسينالىق مەكەمەلەرىندە 1 مىڭعا جۋىق ۇلگىلەردە سىنالعان جانە ەڭ جاقسى كوممەرتسيالىق رەاگەنتتەرمەن سالىستىرۋعا بولاتىن جوعارى دالدىك كورسەتتى. زەرتحانا سىناقتىڭ جاپپاي قولدانۋعا دايىن ەكەنىن جانە اۋرۋدىڭ الدىن الۋ مەن باقىلاۋدا قوسىمشا قولداۋ كورسەتەتىنىن ايتتى.
اۋرۋدان قاتتى زارداپ شەككەن فوشاندا جاڭا جاعدايلاردىڭ سانى ازايىپ، التى كۇن قاتارىنان 150 دەن تومەن بولدى. جاعدايدىڭ جاقسارعانىنا قاراماستان بيلىك تۇرعىنداردى ساقتىق شارالارىن ساقتاۋعا شاقىرادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قىتاي چيكۋنگۋنيا ۆيرۋسىن جۇقتىرۋ قاۋپى ەڭ جوعارى ايماقتار ءتىزىمىن كەڭەيتتى.