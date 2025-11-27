قىتايدا پويىز جۇمىسشىلاردى قاعىپ كەتىپ، 11 ادام مەرت بولدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ كۋنمين قالاسىنداعى تەمىرجول ستانتسيالارىنىڭ بىرىندە پويىز قۇرىلىسشىلاردى قاعىپ كەتىپ، سالدارىنان 11 ادام كوز جۇمدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.
اگەنتتىكتىڭ جازۋىنشا، 27- قاراشاعا قاراعان تۇندە سەيسميكالىق اسپاپتاردى تەكسەرۋگە ارنالعان 55537 ءنومىرلى ەكسپەريمەنتتىك پويىز يۋننان پروۆينتسياسىنىڭ كۋنمين قالاسىنىڭ لوياڭچجەن ستانتسياسىنىڭ اۋماعىنان قالىپتى جىلدامدىقپەن ءوتىپ بارا جاتىپ، تەمىر جول بويىندا قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتقان قىزمەتكەرلەردى قاعىپ كەتكەن. سالدارىنان 11 ادام كوز جۇمىپ، 2 ادام جاراقات الدى.
- وقىس وقيعادان كەيىن تەمىرجول اكىمشىلىگى توتەنشە جاعدايعا جاۋاپ بەرۋ جوسپارىن ىسكە قوسىپ، جەرگىلىكتى بيلىكپەن بىرگە جارالىلاردى قۇتقارۋ جانە زارداپ شەككەندەرگە كومەكتەسۋ جۇمىستارىن ۇيىمداستىردى. قازىرگى ۋاقىتتا ستانتسياداعى پويىز قوزعالىسى قالپىنا كەلتىرىلدى. جارالانعاندارعا مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ جانە اپات سالدارىن جويۋ جۇمىستارى جۇيەلى تۇردە جۇرگىزىلىپ جاتىر. اپاتتىڭ ناقتى سەبەبى انىقتالىپ جاتىر، - دەپ جازادى شينحۋا.
بۇعان دەيىن گونكونگتىڭ تاي پو اۋدانىنداعى «ۆان فۋك كورت» تۇرعىن ءۇي كەشەنىندەگى ورتتە مەرت بولعانداردىڭ سانى 44 كە جەتكەنىن حابارلاعان ەدىك.
ەرلان مازان