قىتايدا وقۋ: قازاقستاندىق تالاپكەرلەرگە 73 ءبىلىم گرانتى بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنا قۇجات قابىلداۋ باستالدى، دەپ حابارلايدى «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» اق باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىلىم مينيسترلىگى اراسىنداعى 2003 -جىلعى 3 - ماۋسىمداعى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە سايكەس، قىتاي ۇكىمەتى 2026- 2027 وقۋ جىلىنا ق ح ر مەملەكەتتىك ستيپەندياسى بويىنشا وقۋعا 73 ءبىلىم گرانتىن ۇسىنادى.
اتالعان گرانتتار كەلەسى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى بويىنشا بولىنگەن.
- باكالاۆريات؛
- ماگيستراتۋرا؛
- دوكتورانتۋرا.
گرانت مىنا شىعىندى وتەيدى:
- تەگىن وقۋ؛
- اي سايىنعى ستيپەنديا؛
- مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ؛
- جاتاقحانادا تۇرۋ.
- قالعان شىعىندى گرانت يەگەرى ءوزى تولەيدى. كونكۋرستىق ىرىكتەۋگە قاتىسۋ ءۇشىن ۇمىتكەرلەر قىتاي ستيپەنديالىق كەڭەسى سايتىندا ونلاين تىركەۋدەن ءوتۋ ءتيىس. 2026 -جىلدان باستاپ ق ح ر- دىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا باكالاۆر دارەجەسىن الۋعا ۇمىتكەر بارلىق شەتەلدىك تالاپكەر شەتەلدىك ستۋدەنتتەرگە ارنالعان اكادەميالىق دايىندىق تەستىنەن (CSCA) وتۋگە مىندەتتى. قۇجاتتاردى قابىلداۋ كەزەڭىندە اكادەميالىق دايىندىق تەستىنەن (CSCA) ءوتۋ جانە ونىڭ ناتيجەلەرىن ۇسىنۋ تالاپ ەتىلمەيدى، كورسەتىلگەن تەست كونكۋرستىق ىرىكتەۋدەن وتكەننەن كەيىن تاپسىرىلادى. CSCA تەستىلەۋى تۋرالى تولىق اقپارات www.csca.cn رەسمي سايتىندا ورنالاستىرىلعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قۇجات 2026 -جىلعى 21 - قاڭتاردان باستاپ 10-اقپاندى قوسا العاندا «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» (Egov.kz) پورتالى نەمەسە «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» ا ق ارقىلى قولما - قول قابىلدانادى. تولىق اقپارات رەسمي سايتتا ورنالاستىرىلعان.