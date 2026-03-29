قىتايدا تەڭىزدى تەرەڭ زەرتتەۋ ءۇشىن قالقىمالى «ارال» سالىنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - شانحايدا ۇلتتىق بارلىق اۋا رايىندا تەڭىزدى تەرەڭ بارلاۋعا ارنالعان الەمدەگى العاشقى قالقىمالى «جاساندى ارال» پلاتفورماسى - عىلىمي-تەحنولوگيالىق جوبا ىسكە قوسىلدى، دەپ حابارلايدى Global Times.
«اشىق تەڭىزدە جۇزەتىن ارال» دەپ اتالاتىن نىسان تەڭىز تەحنيكاسى، رەسۋرستارى جانە عىلىم سالالارىندا جۇمىس ىستەۋگە ارنالعان الەمدەگى ەڭ ءىرى تەڭىز زەرتتەۋ پلاتفورماسى بولادى.
كەشەن ءۇش نەگىزگى ەلەمەنتتەن تۇرادى: نەگىزگى پلاتفورما، بورتتىق زەرتحانالار جانە قۇرلىقتاعى قولداۋ ينفراقۇرىلىمى.
نەگىزگى پلاتفورما - يننوۆاتسيالىق جارتىلاي سۋاستى، قوس كورپۋستى كەمە. بۇل كونسترۋكتسيا سالماعى جۇزدەگەن توننا بولاتىن تەرەڭ تەڭىز جابدىقتارىن تولىق اۋقىمدى سىناقتان وتكىزۋگە، سونداي-اق 10000 مەترگە دەيىنگى تەرەڭدىكتە عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
نىساننىڭ اياقتالۋى 2030-جىلعا جوسپارلانعان. پلاتفورما تەرەڭ تەڭىزدەگى ءوندىرىس جۇيەلەرى، تەڭىز جابدىقتارى جانە تەڭىزدەگى مۇناي-گاز قوندىرعىلارى ءۇشىن سىناق بازاسى بولادى.
جوبا سونىمەن قاتار تەڭىز رەسۋرستارىنىڭ دامۋىن جەدەلدەتۋگە، تەڭىز ەكوجۇيەلەرىنىڭ ماۋسىمدىق ديناميكاسىن زەرتتەۋگە، تىرشىلىكتىڭ پايدا بولۋىن زەرتتەۋگە جانە تايفۋندى بولجاۋدىڭ دالدىگىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان، بۇل اپاتتار تۋرالى ەسكەرتۋ جانە ولاردىڭ سالدارىن ازايتۋ جۇيەلەرىن كۇشەيتۋى كەرەك.
جوبانى شانحاي تسزياو تونگ ۋنيۆەرسيتەتى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر. جوعارعى وقۋ ورنى بۇرىن تەرەڭ تەڭىز عىلىمى مەن تەحنيكاسى بويىنشا مامانداندىرىلعان ينستيتۋت قۇرىلاتىنىن حابارلاعان.
