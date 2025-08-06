ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:38, 06 - تامىز 2025 | GMT +5

    قىتايدا تولاسسىز جاۋىن-شاشىن جول قوزعالىسىن بۇزىپ، سۋ تاسقىنى قاۋپىن ارتتىردى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاڭدۋڭ پروۆينسياسىندا جاۋعان نوسەر جاۋىن اۆتوكولىك جولدارىنداعى قوزعالىستى قيىنداتىپ، سۋ تاسقىنى قاۋپىن كۇشەيتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.

    Қытайдың оңтүстігінде толассыз жауын-шашын жол қозғалысын бұзып, су тасқыны қаупін арттырды
    فوتو: شينحۋا

    وسىعان بايلانىستى جەرگىلىكتى بيلىك توتەنشە جاعدايعا دەن قويۋ شارالارىن مىقتاپ قولعا الدى.

    پروۆينسيانىڭ كولىك دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، سەيسەنبى كۇنى ساعات 17:00-دەگى جاعداي بويىنشا قاتتى جاۋىن سالدارىنان ءۇش ۋچاسكەدە جىلدامدىقتى اۆتوماگيسترال، التى ۋچاسكەدە رەسپۋبليكالىق جانە پروۆينتسيالىق ماڭىزى بار تاسجول، سونداي-اق 25 اۋىلعا اپارار جولى جابىق تۇر.

    زاقىمدانعان جولداردى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن اپاتتىق-قۇتقارۋ بريگادالارى جىبەرىلدى.

    مەتەورولوگيالىق جانە گيدرولوگيالىق بولجامدار جاۋىننىڭ جالعاساتىنىن جانە وزەندەردەگى سۋدىڭ كوتەرىلۋىن ەسكەرتكەننەن كەيىن، سەيسەنبى كۇنى ساعات 14:00-دە گۋاڭدۋڭ پروۆينسياسىندا سۋ تاسقىنىنا قارسى ارەكەت ەتۋ دەڭگەيى 4 ساتىلى جۇيەنىڭ ەكىنشى دەڭگەيىنە دەيىن كوتەرىلدى.

    ساعات 10:00- دەگى جاعداي بويىنشا پروۆينسياداعى 16 وزەندە سۋ دەڭگەيى قاۋىپتى شەكتەن اسىپ كەتكەنى بەلگىلى بولدى.

    سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، گۋاڭدۋڭ پروۆينسياسىنىڭ كەيبىر اۋداندارىندا جاڭبىر 6-تامىزدا دا جاۋادى، ءبىراق 7 جانە 8-تامىزدا بىرتىندەپ باسەڭدەيدى.

    سونىمەن قاتار، گۋاڭشي- جۋاڭزۋ اۆتونوميالىق اۋدانىندا دا ءۇش گيدرولوگيالىق ستانسيادا سۋ دەڭگەيى قاۋىپتى مەجەدەن اسىپ ءتۇستى. ايماقتىڭ گيدرولوگيالىق قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، نانكان وزەنىندەگى نانكان ستانسياسى 2017 -جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى سۋ تاسقىنىن، ال ۋلايحى وزەنىندەگى سينلۋن ستانسياسى 2018 -جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى دەڭگەيدەگى سۋدى تىركەگەن.

    وسىدان بۇرىن بەيجىڭدە نوسەر جاۋىنعا بايلانىستى 82 مىڭنان استام ادام ەۆاكۋاتسيالانعانىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    الەم اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار