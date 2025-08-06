قىتايدا تولاسسىز جاۋىن-شاشىن جول قوزعالىسىن بۇزىپ، سۋ تاسقىنى قاۋپىن ارتتىردى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاڭدۋڭ پروۆينسياسىندا جاۋعان نوسەر جاۋىن اۆتوكولىك جولدارىنداعى قوزعالىستى قيىنداتىپ، سۋ تاسقىنى قاۋپىن كۇشەيتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
وسىعان بايلانىستى جەرگىلىكتى بيلىك توتەنشە جاعدايعا دەن قويۋ شارالارىن مىقتاپ قولعا الدى.
پروۆينسيانىڭ كولىك دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، سەيسەنبى كۇنى ساعات 17:00-دەگى جاعداي بويىنشا قاتتى جاۋىن سالدارىنان ءۇش ۋچاسكەدە جىلدامدىقتى اۆتوماگيسترال، التى ۋچاسكەدە رەسپۋبليكالىق جانە پروۆينتسيالىق ماڭىزى بار تاسجول، سونداي-اق 25 اۋىلعا اپارار جولى جابىق تۇر.
زاقىمدانعان جولداردى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن اپاتتىق-قۇتقارۋ بريگادالارى جىبەرىلدى.
مەتەورولوگيالىق جانە گيدرولوگيالىق بولجامدار جاۋىننىڭ جالعاساتىنىن جانە وزەندەردەگى سۋدىڭ كوتەرىلۋىن ەسكەرتكەننەن كەيىن، سەيسەنبى كۇنى ساعات 14:00-دە گۋاڭدۋڭ پروۆينسياسىندا سۋ تاسقىنىنا قارسى ارەكەت ەتۋ دەڭگەيى 4 ساتىلى جۇيەنىڭ ەكىنشى دەڭگەيىنە دەيىن كوتەرىلدى.
ساعات 10:00- دەگى جاعداي بويىنشا پروۆينسياداعى 16 وزەندە سۋ دەڭگەيى قاۋىپتى شەكتەن اسىپ كەتكەنى بەلگىلى بولدى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، گۋاڭدۋڭ پروۆينسياسىنىڭ كەيبىر اۋداندارىندا جاڭبىر 6-تامىزدا دا جاۋادى، ءبىراق 7 جانە 8-تامىزدا بىرتىندەپ باسەڭدەيدى.
سونىمەن قاتار، گۋاڭشي- جۋاڭزۋ اۆتونوميالىق اۋدانىندا دا ءۇش گيدرولوگيالىق ستانسيادا سۋ دەڭگەيى قاۋىپتى مەجەدەن اسىپ ءتۇستى. ايماقتىڭ گيدرولوگيالىق قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، نانكان وزەنىندەگى نانكان ستانسياسى 2017 -جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى سۋ تاسقىنىن، ال ۋلايحى وزەنىندەگى سينلۋن ستانسياسى 2018 -جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى دەڭگەيدەگى سۋدى تىركەگەن.
وسىدان بۇرىن بەيجىڭدە نوسەر جاۋىنعا بايلانىستى 82 مىڭنان استام ادام ەۆاكۋاتسيالانعانىن جازعان ەدىك.