قىتايدا بولعان وقىس وقيعادان سەگىز ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - سەيسەنبى كۇنى كەشكە قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاڭدۋڭ پروۆينتسياسىنىڭ شانتوۋ قالاسىنداعى تۇرعىن ءۇي عيماراتىندا بولعان ورتتەن سەگىز ادام مەرت بولدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
- ءورت قالانىڭ چاونان اۋدانىندا ساعات 21:20 دا باستالىپ، شامامەن ساعات 22:00 دە ءسوندىرىلدى، - دەلىنگەن اۋداندىق ءورت ءسوندىرۋ جانە قۇتقارۋ قىزمەتى سارسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ جاريالانعان حابارلامادا.
ءورت سالدارىنان سەگىز ادام قازا تاۋىپ، تورتەۋى جاراقات الدى. زارداپ شەككەندەردىڭ بارلىعى مەديتسينالىق كومەك الۋ ءۇشىن دەرەۋ اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.
الدىن الا تەرگەۋ كەزىندە زاقىمدالعان تۇرعىن ءۇي ءتورت قاباتتى تەمىربەتون قۇرىلىسى ەكەنى، ءورتتىڭ اۋدانى شامامەن 150 شارشى مەتردى قۇراعانى انىقتالدى.
قازىرگى كەزدە وقيعانىڭ سەبەبى انىقتالىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن اتىراۋدا كوپقاباتتى ۇيدە ءورت شىعىپ، 11 ادام قۇتقارىلعانىن جازعان بولاتىنبىز.