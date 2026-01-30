قىتايدا ترانسشەكارالىق باندانىڭ 11 مۇشەسى ءولىم جازاسىنا كەسىلدى
استانا. KAZINFORM − قىتاي بيلىگى ميانمانىڭ سولتۇستىگىندە ورنالاسقان قىلمىستىق ۇيىم ميڭ كلانىنىڭ 11 مۇشەسىن ءولىم جازاسىنا كەستى، دەپ حابارلايدى Xinhuanet.
تەرگەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، 2015 -جىلدىڭ سوڭىنان باستاپ ميڭ كلانى قۇمار ويىندار مەن تەلەكوممۋنيكاتسيالىق الاياقتىق ارقىلى بايي باستادى. ميڭ سيۋەچاننىڭ باسشىلىعىمەن ۇيىمداسقان قىلمىستىق ۇيىم قۇرىلعان سوڭ، ونىڭ نەگىزگى مۇشەلەرى ۇلى ميڭ گوپيڭ، قىزى ميڭ جيۋلان جانە نەمەرەسى ميڭ جەنجەن بولدى.
كلان الاياقتىق توپتاردىڭ باسشىلارىن جيناپ، قۇمار ويىندار مەن كيبەرقىلمىس وپەراتسيالارىن ۇيىمداستىرۋ ءۇشىن يندۋستريالىق پاركتەر قۇردى. ەڭ جوعارى بەلسەندىلىك كەزەڭىندە بۇل ساياباقتاردا قىتاي ازاماتتارىن الداۋ سحەمالارىنا 10000 عا دەيىن ادام قاتىستى. سحەمالارعا جالعان ينۆەستيسيالار، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ اتىنان قوڭىراۋ شالۋ جانە نەسيە تاريحىنداعى الاياقتىق كىردى.
تەرگەۋ بارىسىندا توپتىڭ حالىقارالىق الاياقتىققا، كىسى ولتىرۋگە، زاڭسىز باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا جانە ەسىرتكى ساۋداسىنا قاتىسى بار ەكەندىگى انىقتالدى. ميڭ كلانىنىڭ قىلمىستىق ارەكەتتەرى سالدارىنان قىتايدىڭ 14 ازاماتى كوز جۇمىپ، 6 ى جارالانعان. قىلمىستىق قاراجات اينالىمى 10 ميلليارد يۋاننان (شامامەن 1,4 ميلليارد دوللار) استى.
جىجياڭ پروۆينتسياسىنىڭ ۆەنجوۋ قالاسىنىڭ ورتا ساتىلى حالىق سوتى 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە ەڭ جوعارى جازا تۋرالى شەشىم شىعاردى. سول جىلدىڭ قاراشا ايىندا اپەللياتسيالىق شاعىم قابىلدانباعاننان كەيىن، ءىس ق ح ر جوعارعى حالىق سوتىنا بەكىتۋگە بەرىلدى.
جوعارى سوت ساتىسى ۇكىمدەردىڭ دۇرىستىعىن راستاپ، ولاردى كەلتىرىلگەن زالالدىڭ كولەمىنە جانە جاسالعان ارەكەتتەردىڭ اۋىرلىعىنا سايكەس دەپ تانىدى. ءولىم جازاسىن 2026 -جىلدىڭ 29-قاڭتارىندا ۆەنجوۋ قالاسىنىڭ ورتا ساتىداعى حالىق سوتى ق ح ر جوعارعى حالىق سوتىنىڭ شەشىمىمەن وتكىزدى.
2025 -جىلدىڭ 29-قىركۇيەگىندە جىجياڭ پروۆينتسياسىنىڭ ۆەنجوۋ ارالىق حالىق سوتى بۇل ءىس بويىنشا ءبىرىنشى ساتىدا جاريا ۇكىم شىعاردى. سوت ميڭ گوپيڭ، ميڭ جەنجەن، جوۋ ۆەيچان، ۋ حۋنميڭ، ۋ سەنلۋڭ جانە فۋ يۋبيڭدى قوسا العاندا، 11 ايىپتالۋشىنى ءولىم جازاسىنا كەستى.
يان جەنشي مەن فۋ چەنجيدى قوسا العاندا، 5 ايىپتالۋشىنى ەكى جىلعا كەيىنگە قالدىرۋمەن ءولىم جازاسىنا كەستى؛ لو جيانجان مەن چيۋ جيدى قوسا العاندا، 11 ايىپتالۋشىنى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا كەستى؛ جانە بي حۋەيجيۋن مەن جيان جيدى قوسا العاندا، 12 ايىپتالۋشىنى 24 جىلدان 5 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا، ايىپپۇل سالۋ، مۇلىكتى تاركىلەۋ جانە جەر اۋدارۋ سياقتى قوسىمشا جازالارمەن ۇكىم شىعاردى.