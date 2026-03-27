قىتايدا سيرەك كەزدەسەتىن جەر ەلەمەنتتەرىنىڭ ءىرى كەن ورنى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ سىچۋان پروۆينسياسىندا سيرەك كەزدەسەتىن جەر ەلەمەنتتەرىنىڭ ءىرى كەن ورنى تابىلدى. بۇل قىتايدىڭ ستراتەگيالىق شيكىزات نارىعىنداعى الەمدىك پوزيتسياسىن ايتارلىقتاي نىعايتا الادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى.
قىتاي تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، مياننيڭ ۋەزىنىڭ ماونيۋپين تاۋلى ايماعىندا سيرەك كەزدەسەتىن جەر وكسيدتەرىنىڭ راستالعان قورى 9,666 ميلليون توننانى قۇرايدى.
نەگىزگى كەن ورىندارىنان باسقا، ۋچاسكەدە ىلەسپە مينەرالدار، سونىڭ ىشىندە 27,135 ميلليون توننا فليۋوريت جانە 37,228 ميلليون توننا باريت تابىلدى. بۇل رەسۋرستاردىڭ كولەمى كەن ورىندارىن اسا ءىرى دەپ جىكتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
قىتاي گەولوگيالىق عىلىمدار اكادەمياسى مينەرالدى رەسۋرستار ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى ۆاڭ دەنحۋن سيرەك كەزدەسەتىن جەر مەتالدارى «ونەركاسىپكە ارنالعان دارۋمەندەر» دەپ اتالاتىن بولسا، فليۋوريت پەن باريت ونىڭ نەگىزى ءۇشىن وتە ماڭىزدى. بۇل رەسۋرستار الماستىرىلمايدى جانە نارىقتا ۇنەمى جوعارى سۇرانىسقا يە.
فليۋوريت اەروعارىش، فارماتسيەۆتيكا، ەلەكترونيكا، ماشينا جاساۋ جانە يادرولىق ەنەرگەتيكا سالالارىندا كەڭىنەن قولدانىلادى. باريت ءوز كەزەگىندە مۇناي، گاز، حيميا جانە مەديتسينا سالالارىنا كەڭىنەن قاجەت.
ءبىز بۇعان دەيىن قىتايدىڭ تۇزدى كولدەردەن ليتي الۋدا ۇلكەن جەتىستىككە جەتكەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.