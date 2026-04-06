قىتايدا سۋتەگىمەن جۇمىس ىستەيتىن الەمدەگى العاشقى پيلوتسىز ۇشاق سىناقتان ءوتتى
استانا. KAZINFORM - حۋنان پروۆينتسياسىندا ق ح ر ءوزى ازىرلەگەن مەگاۆاتت كلاستى سۋتەگى قوزعالتقىشىمەن جۇمىس ىستەيتىن 7,5 توننالىق AEP100 ۇشقىشسىز جۇك ۇشاعىنىڭ الەمدەگى العاشقى ۇشۋى ءوتتى، دەپ حابارلايدى Xinhua.
جوبانى Aero Engine Corporation of China (AECC) كورپوراتسياسى ازىرلەدى. كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 16 مينۋتتىق سىناق شتاتتىق رەجيمدە ءوتتى. كۇش قوندىرعىسى ۇشۋدىڭ بارلىق كەزەڭىندە تۇراقتى جۇمىس ىستەدى.
سىناق كەزىندە جۇك درونى 300 مەتر بيىكتىكتە 36 شاقىرىم قاشىقتىقتى ءجۇرىپ ءوتىپ، جىلدامدىعى ساعاتىنا 220 شاقىرىمعا جەتتى. اۋە كەمەسى مانيەۆر باعدارلاماسىن اياقتاعاننان كەيىن امان-ەسەن قوندى.
AECC سىناقتىڭ ساتتىلىگى قىتايدا سۋتەگى وتىنىمەن جۇمىس ىستەيتىن ۇشاق قوزعالتقىشتارىندا تولىق تەحنولوگيالىق سيكلدىڭ دامىعانىن راستايتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل قادام اۆياتسيادا سۋتەگى ەنەرگياسىن ونەركاسىپتىك قولدانۋدىڭ نەگىزىن قالايدى.
سالا ماماندارى جاسىل سۋتەگىنىڭ قۇنى تومەندەگەن سايىن مۇنداي قوزعالتقىشتار تيىمدىلىك پەن ەنەرگيا قاۋىپسىزدىگى تۇرعىسىنان باسەكەگە قابىلەتتى بولادى دەپ شامالاپ وتىر.
اقپان ايىندا قىتايدىڭ گيبريدتى جۇك تاسيتىن درون ۇشاعى العاش رەت اۋەگە كوتەرىلگەنىن جازدىق.