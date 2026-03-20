قىتايدا سەمىزدىكپەن ەرەكشە ءادىس بويىنشا كۇرەسپەك
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ جياڭسۋ پروۆينسياسىندا سەمىزدىكپەن كۇرەسكە باعىتتالعان ەرەكشە الەۋمەتتىك باستاما قولعا الىندى. جەرگىلىكتى بيلىك تۇرعىندارعا ارتىق سالماقتان ارىلعان جاعدايدا ەت ونىمدەرىن بەرمەك، دەپ حابارلايدى South China Morning Post.
العاشقى ءۇش كۇننىڭ ىشىندە «ساۋىقتىرۋ مارافونىنا» قاتىسۋعا 2400 دەن استام ادام ءوتىنىش بەرگەن. جوبا نەگىزىنەن جۇمىس ىستەيتىن حالىق اراسىندا سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ناسيحاتتاۋعا باعىتتالعان.
باعدارلاماعا مەديتسينالىق ساقتاندىرۋى بار نەمەسە ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە جارنا تولەيتىن ازاماتتار قاتىسا الادى. سونىمەن قاتار ۇمىتكەرلەردىڭ دەنە سالماعى يندەكسى 23 تەن جوعارى بولۋى ءتيىس. بەل كولەمى ايەلدەردە 80 س م-دەن، ال ەرلەردە 90 س م-دەن اسۋى قاجەت.
قاتىسۋشىلاردى تىركەۋ 20-ناۋرىزدا اياقتالادى. ودان كەيىن 23-27-ناۋرىز ارالىعىندا باستاپقى سالماق ولشەنەدى. ال قورىتىندى ناتيجە 2027 -جىلدىڭ 1-10-قاڭتارى ارالىعىندا انىقتالادى.
ۇيىمداستىرۋشىلار سالماقتى ونىمگە ايىرباستاۋ شكالاسىن دا بەكىتكەن. ءار 0,5 ك گ ارىقتاعان ادام 0,5 ك گ سيىر ەتى نەمەسە 1,5 ك گ سيىر سۇيەگىن الا الادى. 1 ك گ سالماق تاستاعاندارعا 0,5 ك گ سيىر قۇيرىعى بەرىلەدى. ال 1,5- 2 ك گ ارىقتاعاندار سيىردىڭ ىشەك- قارنى مەن ءتىلىن الادى. ءبىر قاتىسۋشىعا بەرىلەتىن سىياقى ەڭ كوپ دەگەندە 10 ك گ تاستالعان سالماقپەن شەكتەلەدى.
جەرگىلىكتى بيلىك قاتىسۋشىلارعا زياندى ارىقتاۋ تاسىلدەرىن قولدانۋعا بولمايتىنىن ەسكەرتتى. اتاپ ايتقاندا، ارىقتاتاتىن دارىلەر، قۇستىرۋ قۇرالدارى نەمەسە باسقا دا قاۋىپتى ادىستەرگە تىيىم سالىنادى.
بۇعان دەيىن قىتايدا حالىقتىڭ ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن 80 جاسقا دەيىن ارتتىرۋ جوسپارلانىپ وتىرعانى حابارلانعان.