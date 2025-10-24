قىتايدا سمارتفون قۇنىمەن بىردەي روبوت جاسالدى
استانا. KAZINFORM - بەيجىڭنىڭ Noetix Robotics كومپانياسى ۇيدە قولدانۋعا ارنالعان قولجەتىمدى ادامتەكتەس Bumi روبوتىن نارىققا شىعاردى.
بۇل تۋرالى South China Morning Post سايتىنا سىلتەمە جاساي وتىرىپ El.kz ينتەرنەت پورتالى حابارلايدى.
بويى 94 سانتيمەتردى جانە سالماعى 12 كەلىنى قۇرايتىن بۇل روبوتتى الدىن الا تاپسىرىسپەن 9988 يۋانعا (شامامەن 753 مىڭ تەڭگە) ساتىپ الۋعا بولادى، ياعني ورتاشا دەڭگەيدەگى سمارتفوننىڭ قۇنىمەن بىردەي.
Bumi جوباسى - ادامتەكتەس روبوتتاردىڭ جاپپاي تۇتىنۋ نارىعىنا ەنۋىندەگى ماڭىزدى قادام. سەبەبى ول عىلىمي يننوۆاتسيالار مەن قولجەتىمدىلىكتى ۇيلەستىرە وتىرىپ جاسالعان.
روبوت نەگىزىنەن ءبىلىم بەرۋ جانە وتباسىلىق ماقساتتاردا پايدالانۋعا ارنالعان. ول ەكى اياقپەن ءجۇرىپ، ءتىپتى بيلەي دە الادى. قۇرىلعىنىڭ باتارەياسى 1-2 ساعاتقا دەيىن ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەۋگە جەتەدى.