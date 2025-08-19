ق ز
    09:42, 19 - تامىز 2025 | GMT +5

    قىتايدا سەل سالدارىنان 10 ادام قازا تاپتى

    قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ سولتۇستىگىندە، ىشكى موڭعوليا اۆتونوميالىق اۋدانىنداعى كەمپينگ اۋماعىندا سەل جۇرگەن. سالدارىنان 10 ادام قازا تاۋىپ، 2 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالدى.

    сел апаты
    فوتو: turkystan.kz

    بۇل تۋرالى شينحۋا اگەنتتىگى جەرگىلىكتى بيلىككە سىلتەمە جاساپ مالىمدەدى.

    ولاردىڭ دەرەگىنشە، وقيعا 16-تامىزدا بايان-نۋر قالاسىنىڭ ماڭىندا بولعان. سەل جۇرگەننەن كەيىن 13 تۋريستپەن بايلانىس ۇزىلگەن، ولاردىڭ بىرەۋى قۇتقارىلدى.

    ىزدەۋ- قۇتقارۋ جۇمىستارىنا توتەنشە جاعداي قىزمەتتەرىنىڭ 700 دەن استام مامانى جۇمىلدىرىلعان.

     

