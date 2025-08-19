09:42, 19 - تامىز 2025 | GMT +5
قىتايدا سەل سالدارىنان 10 ادام قازا تاپتى
قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ سولتۇستىگىندە، ىشكى موڭعوليا اۆتونوميالىق اۋدانىنداعى كەمپينگ اۋماعىندا سەل جۇرگەن. سالدارىنان 10 ادام قازا تاۋىپ، 2 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالدى.
بۇل تۋرالى شينحۋا اگەنتتىگى جەرگىلىكتى بيلىككە سىلتەمە جاساپ مالىمدەدى.
ولاردىڭ دەرەگىنشە، وقيعا 16-تامىزدا بايان-نۋر قالاسىنىڭ ماڭىندا بولعان. سەل جۇرگەننەن كەيىن 13 تۋريستپەن بايلانىس ۇزىلگەن، ولاردىڭ بىرەۋى قۇتقارىلدى.
ىزدەۋ- قۇتقارۋ جۇمىستارىنا توتەنشە جاعداي قىزمەتتەرىنىڭ 700 دەن استام مامانى جۇمىلدىرىلعان.