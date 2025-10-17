قىتايدا ەسەكتىڭ ءسۇتى مەن تەرىسى نەلىكتەن ءتيىمدى بيزنەسكە اينالدى
ءۇرىمجى. KAZINFORM - شينجاڭ-ۇيعىر اۆتونوميالىق اۋدانىنا بىرنەشە سالانى مەڭگەرگەن قىتايلىق بىرەگەي فەرما بار. تۋدۋنجى فەرماسىندا ماقتا ءوسىرۋ، ەگىن شارۋاشىلىعى مەن كوكونىس ەگىستىكتەرىنەن بولەك، الىپ قارا ەسەكتىڭ ءتۇرىن ءوسىرۋ قارقىن الىپ كەلەدى.
- ەسەكتى كۇتىپ-باعۋ قيىن ەمەس. ونىڭ تەرىسىنەن ءداستۇرلى قىتاي ءدارى-دارمەگىن وندىرۋگە قاجەت ءونىم الۋعا بولادى جانە قازىر نارىقتا وسى پرەپاراتتارعا جوعارى سۇرانىس بار. سونىمەن قاتار، ەسەكتىڭ ءسۇتىن ءتۇرلى اۋرۋعا شيپا رەتىندە وندىرەمىز. سۋىق ءتيىپ اۋىرعاندارعا تاراتامىز، سونداي-اق قاتەرلى ىسىكتى الۋعا جاسالعان وپەراتسيادان كەيىن ناۋقاستارعا بەرىلەدى، - دەيدى فەرما وكىلدەرى.
بۇل ۇجىم ون جىلدان استام ۋاقىت ەسەك ءوسىرۋ شارۋاشىلىعىمەن اينالىسىپ وتىر. قازىر فەرما ءسۇتتى قۇرعاق ۇنتاق كۇيىندە دە ساتىلىمعا شىعارىپ جاتىر.
قىتاي فەرمەرلەرىنىڭ ايتۋىنشا، جىلقى ءوسىرۋ ءۇشىن اۋماعى ۇلكەن جايىلىمدار قاجەت. بۇل تۇرعىدا ەسەك شارۋاشىلىعى قىتاي فەرمەرلەرى ءۇشىن ءتيىمدى بيزنەسكە اينالىپ كەلەدى.
جالپى، تۋدۋنجى مەملەكەتتىك اۋىل شارۋاشىلىعى فەرماسى 1955-جىلى قۇرىلعان. اكىمشىلىك جاعىنان فۋكان قالاسىنا قارايدى. شارۋاشىلىقتىڭ قاراماعىندا سۋى مەن جەر قورى مول. مۇنداعى نەگىزگى داقىلدار - ءبيداي، جۇگەرى، ماقتا، قانت قىزىلشاسى، قاربىز.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا 1 ايدىڭ ىشىندە 307 قىتايلىق كومپانيا تىركەلگەن.
اۆتور رۋسلان عابباسوۆ