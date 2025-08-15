قىتايدا روبوتتارعا ارنالعان وليمپيادا ويىندارى باستالدى
استانا. قازاقپارات – بۇگىن بەيجىڭدەگى «مۇزدى لەنتا» جىلدام سىرعاناۋ ۇلتتىق ستاديونى ادامتەكتەس روبوتتارعا ارنالعان تۇڭعىش دۇنيەجۇزىلىك ويىندارعا ەسىگىن اشادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ءۇش كۇنگە سوزىلاتىن بۇل بىرەگەي حالىقارالىق ءىس-شارا جاساندى ينتەللەكت پەن روبوتوتەحنيكا سالاسىنداعى جەتىستىكتەردى بۇكىل الەمگە پاش ەتپەك. وعان 16 ەلدەن 280 كوماندا قاتىسادى.
بۇل تۋرالى GizmoChina باسىلىمى حابارلادى.
2022-جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا كونكي تەبۋ جارىستارى وتكەن «مۇزدى لەنتا» ارەناسى روبوتتارعا ارنالعان جوعارى تەحنولوگيالىق ورتالىققا اينالدى. ستاديون تولىقتاي قايتا جابدىقتالىپ، روبوتتاردى قۋاتتاۋ مەن تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋگە ارنالعان ينفراقۇرىلىممەن قامتىلدى.
روبوتتار اراسىندا 487 جارىس وتەدى
ويىنداردى بەيجىڭ حالىق ۇكىمەتى، China Media Group, بۇكىلالەمدىك روبوتتىق ىنتىماقتاستىق ۇيىمى جانە ازيا-تىنىق مۇحيتى RoboCup كەڭەسى بىرلەسىپ ۇيىمداستىرىپ وتىر.
جارىس باعدارلاماسىنا 26 ءتۇرلى سانات بويىنشا 487 سايىس ەنگەن. ولار:
ءداستۇرلى سپورت تۇرلەرى: جەڭىل اتلەتيكا (ۇزىندىعى 2,1 م ارنايى جۇگىرىس جولاعىمەن)، فۋتبول (5x5)،
شىنايى ءومىر مەن كاسىبي ورتاداعى تاپسىرمالار:
ءدارى-دارمەك سۇرىپتاۋ (اۋرۋحانا سيمۋلياتسياسى)،
قوناق ءۇي بولمەلەرىن تازالاۋ،
قويما مەن وندىرىستىك كونۆەيەردەگى جۇمىستار،
روبوتتار اراسىنداعى بوكس جارىسى.
اۆتونومدى جانە قاشىقتان باسقارىلاتىن روبوتتار جارىسادى
ءىس-شارادا روبوتتاردىڭ ناقتى ومىردە قانشالىقتى پايدالى ءارى ءتيىمدى جۇمىس ىستەي الاتىنى باستى نازاردا. كوماندالار ەكى ءتۇرلى جۇمىس رەجيمىن تاڭداي الادى:
اۆتونومدى باسقارۋ - كورۋ جۇيەسى مەن شەشىم قابىلداۋ الگوريتمدەرىنە سۇيەنەدى؛
تەلەۋپراۆلەنيە (قاشىقتان باسقارۋ) - تومەن كىدىرىستى تۇراقتى بايلانىستى تالاپ ەتەدى. وسى ماقساتتا ستاديون جاڭا بۋىنداعى 5G- A جەلىسىمەن جابدىقتالعان.
قاتىسۋشىلار قاتارىندا - تەحنولوگيانىڭ الپاۋىتتارى مەن الەمدىك ۋنيۆەرسيتەتتەر
جارىسقا قىتايدىڭ جەتەكشى تەحنولوگيالىق كومپانيالارى: Yushu Technology ،Xinghaitu Tiangong جانە Fourier، سونداي-اق ايگىلى ۋنيۆەرسيتەتتەر: شينحۋا، پەكين ۋنيۆەرسيتەتى، شانحاي تسزياوتۋن ۋنيۆەرسيتەتى قاتىسادى. سونىمەن قاتار ا ق ش، گەرمانيا جانە تاعى باسقا ەلدەردەن كەلگەن حالىقارالىق كوماندالار دا بار.