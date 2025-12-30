قىتايدا روبوت ءوندىرىسى ارتتى
قىتايلار روبوت ءوندىرىسىن ارتتىردى. بۇعان جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قارقىندى دامۋى مەن سۇرانىستىڭ كوبەيۋى اسەر ەتكەن. كورشى ەل بيىل قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنداعى روبوت سانىن 10 ميلليون دانادان اسىردى.
بەيجىڭ گۋما-نويدتى روبوتتاردى جاپپاي ءوندىرىپ جاتىر. وسى ارقىلى جۇمىس كۇشى تاپشىلىعىن جويىپ، قاۋىپتى ءوندىرىس ورىندارىندا ەڭبەك ەتەتىن ادام سانىن ازايتۋدى كوزدەپ وتىر. جاڭا جىلدان باستاپ، ەل ۇكىمەتى بۇل سالاعا ەرەكشە ءمان بەرىپ قارجىلاندىرۋ كولەمىن بىرنەشە ەسە ارتتىرادى. قازىر دۇنيەجۇزىندەگى روبوتتاردىڭ 55 پايىزى قىتايعا تيەسىلى.
فۋ لينحۋەي، ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ رەسمي وكىلى:
- قىتايدىڭ روبوتوتەحنيكا نارىعى 12 جىل قاتارىنان الدا كەلەدى. ماسەلەن، وسىدان 10 شاقتى جىل بۇرىن جىلىنا 33 مىڭ روبوت جاسالسا، قازىر ونىڭ كولەمى ون ەسەگە ۇلعايدى. وسى سالادا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن قىتاي عالىمدارى 190 مىڭنان استام تىڭ جوبانى پاتەنتتەدى. بيىل تەك ءوندىرىس سالاسىنا ارنالعان روبوت ءوندىرىسى 20,6 پايىزعا ءوستى.
https://24.kz