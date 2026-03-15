ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    06:41, 15 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قىتايدا رەفەرەندۋمعا ارنالعان داۋىس بەرۋ ۋچاسكەلەرى اشىلدى

    استانا. KAZINFORM - جەكسەنبى كۇنى قىتايدا جاڭا كونستيتۋتسيا بويىنشا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا ارنالعان داۋىس بەرۋ ۋچاسكەلەرى اشىلدى.

    В Китае открылись участки для голосования на референдуме
    Фото: Берик Табынбаев / Kazinform

    ولار قازاقستاننىڭ بەيجىڭدەگى ەلشىلىگىندە، سونداي-اق قازاقستاننىڭ شانحاي، سيان جانە گونكونگ قالالارىنداعى باس كونسۋلدىقتارىندا جۇمىسىن باستادى. بۇل تۋرالى قازينفورم اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلادى.

    جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا تاڭعى ساعات 07:00 دە قازاقستاندىق ديپلوماتتار مەن سايلاۋ كوميسسيالارىنىڭ مۇشەلەرى قىتايداعى داۋىس بەرۋ ۋچاسكەلەرىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىن وتكىزىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.

    قىتايدىڭ ءتورت قالاسىنداعى ۋچاسكەلەردە داۋىس بەرۋ استانا ۋاقىتى بويىنشا 04:00 دەن 17:00 گە دەيىن (جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 07:00 دەن 20:00 گە دەيىن) وتەدى.

    داۋىستاردى ساناۋ جانە داۋىس بەرۋ ناتيجەلەرى تۋرالى حاتتامالاردى تولتىرۋ ۋچاسكەلىك سايلاۋ كوميسسيالارى تاراپىنان جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 20:00 دە باستالادى.

    داۋىس بەرۋگە قىتاي اۋماعىندا تۇراتىن نەمەسە ۋاقىتشا جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارى قاتىسا الادى. قىتايداعى داۋىس بەرۋ ۋچاسكەلەرىنىڭ مەكەنجايلارى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانعان.

    ەسكە سالا كەتسەك، وڭتۇستىك كورەيا مەن جاپونياداعى قازاقستاندىقتار رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرۋدى باستادى.

    سونداي-اق ەڭ العاشقى داۋىس بەرۋشى - جاپونيادا وقيتىن ستۋدەنت جىبەك ايدىن بولعانىن جازدىق.

    تەگ:
    الەم رەفەرەندۋم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار