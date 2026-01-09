ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    قىتايدا قايتارىلاتىن زىمىراندار شىعاراتىن العاشقى وندىرىستىك بازانىڭ قۇرىلىسى باستالدى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ قايتارىلاتىن جانە قايتا پايدالانىلاتىن زىمىراندار شىعاراتىن العاشقى وندىرىستىك بازاسىنىڭ قۇرىلىسى 7-قاڭتار كۇنى حاڭجوۋ قالاسىندا باستالدى. جوبا ىسكە قوسىلعاننان كەيىن جىلىنا 25 زىمىران وندىرەدى دەپ حابارلايدى China Daily.

    Фото: chinadaily.com.cn

    بەلگىلى بولعانداي، قىتايلىق Space Epoch كومپانياسى سول كۇنى حاڭجوۋ قالاسىنىڭ تسيانتان اۋدانىندا سۇيىق وتىندى ءىرى جانە ورتا تاسىعىش-زىمىرانداردى تولىق قۇراستىرۋ، كەشەندى سىناقتان وتكىزۋ جانە تەڭىز ارقىلى قايتارۋ بازاسىنىڭ قۇرىلىسىن باستاعان.

    بۇل نىسان قىتايداعى زىمىرانداردى تەڭىز ارقىلى قايتارۋعا جانە قايتا پايدالانۋعا ارنالعان تۇڭعىش وندىرىستىك بازا، سونداي-اق توت باسپايتىن بولاتتان جاسالعان زىمىراندار شىعاراتىن العاشقى سۋپەرزاۋىت.

    جوباعا جالپى 52 ميلليارد يۋان ينۆەستيتسيا سالىنباق. جوسپارعا سايكەس، بازا اۋماعىندا زىمىرانداردى قايتا پايدالانۋ ورتالىعى، سىناۋ-تەكسەرۋ ورتالىعى، سونداي-اق وندىرىستىك كەشەن سالىنادى. نىسان ىسكە قوسىلعاننان كەيىن كاسىپورىن جىلىنا 25 زىمىران وندىرۋمەن قاتار، قايتارىلعان زىمىرانداردى جەدەل تەكسەرۋ، جوندەۋ جانە قايتا پايدالانۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى.

    جوسپار بويىنشا، 2026-جىلدىڭ تامىز ايىندا Space Epoch كومپانياسى دەربەس ازىرلەگەن، سۇيىق وتتەگى مەن مەتان قولدانىلاتىن، توت باسپايتىن بولاتتان جاسالعان جانە تەڭىز ارقىلى قايتارىلاتىن العاشقى قىتايلىق زىمىران - «يۋانسينچجە-1» وسى بازادا قۇراستىرىلىپ، سىناقتان وتكىزىلەدى. ال جىل سوڭىنا قاراي تسيانتان زىمىرانى ءبىرىنشى رەت ۇشۋ جانە قايتا ورالۋ ميسسياسىن ورىنداۋى ءتيىس.

    اگەنتتىكتىڭ مالىمەتىنشە، Space Epoch 2019 -جىلى قۇرىلعان جانە قايتا پايدالانىلاتىن سۇيىق وتىندى تاسىعىش-زىمىرانداردى ازىرلەۋگە ماماندانعان جەكە مەنشىك كومپانيا.

    بۇعان دەيىن قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى ۆەنچان عارىش ايلاعىنان ەكى جاڭا جەر سەرىگىنىڭ ءساتتى ۇشىرىلعانى تۋرالى حابارلاعان بولاتىنبىز.

