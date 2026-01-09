قىتايدا قايتارىلاتىن زىمىراندار شىعاراتىن العاشقى وندىرىستىك بازانىڭ قۇرىلىسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ قايتارىلاتىن جانە قايتا پايدالانىلاتىن زىمىراندار شىعاراتىن العاشقى وندىرىستىك بازاسىنىڭ قۇرىلىسى 7-قاڭتار كۇنى حاڭجوۋ قالاسىندا باستالدى. جوبا ىسكە قوسىلعاننان كەيىن جىلىنا 25 زىمىران وندىرەدى دەپ حابارلايدى China Daily.
بەلگىلى بولعانداي، قىتايلىق Space Epoch كومپانياسى سول كۇنى حاڭجوۋ قالاسىنىڭ تسيانتان اۋدانىندا سۇيىق وتىندى ءىرى جانە ورتا تاسىعىش-زىمىرانداردى تولىق قۇراستىرۋ، كەشەندى سىناقتان وتكىزۋ جانە تەڭىز ارقىلى قايتارۋ بازاسىنىڭ قۇرىلىسىن باستاعان.
بۇل نىسان قىتايداعى زىمىرانداردى تەڭىز ارقىلى قايتارۋعا جانە قايتا پايدالانۋعا ارنالعان تۇڭعىش وندىرىستىك بازا، سونداي-اق توت باسپايتىن بولاتتان جاسالعان زىمىراندار شىعاراتىن العاشقى سۋپەرزاۋىت.
جوباعا جالپى 52 ميلليارد يۋان ينۆەستيتسيا سالىنباق. جوسپارعا سايكەس، بازا اۋماعىندا زىمىرانداردى قايتا پايدالانۋ ورتالىعى، سىناۋ-تەكسەرۋ ورتالىعى، سونداي-اق وندىرىستىك كەشەن سالىنادى. نىسان ىسكە قوسىلعاننان كەيىن كاسىپورىن جىلىنا 25 زىمىران وندىرۋمەن قاتار، قايتارىلعان زىمىرانداردى جەدەل تەكسەرۋ، جوندەۋ جانە قايتا پايدالانۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى.
جوسپار بويىنشا، 2026-جىلدىڭ تامىز ايىندا Space Epoch كومپانياسى دەربەس ازىرلەگەن، سۇيىق وتتەگى مەن مەتان قولدانىلاتىن، توت باسپايتىن بولاتتان جاسالعان جانە تەڭىز ارقىلى قايتارىلاتىن العاشقى قىتايلىق زىمىران - «يۋانسينچجە-1» وسى بازادا قۇراستىرىلىپ، سىناقتان وتكىزىلەدى. ال جىل سوڭىنا قاراي تسيانتان زىمىرانى ءبىرىنشى رەت ۇشۋ جانە قايتا ورالۋ ميسسياسىن ورىنداۋى ءتيىس.
اگەنتتىكتىڭ مالىمەتىنشە، Space Epoch 2019 -جىلى قۇرىلعان جانە قايتا پايدالانىلاتىن سۇيىق وتىندى تاسىعىش-زىمىرانداردى ازىرلەۋگە ماماندانعان جەكە مەنشىك كومپانيا.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى ۆەنچان عارىش ايلاعىنان ەكى جاڭا جەر سەرىگىنىڭ ءساتتى ۇشىرىلعانى تۋرالى حابارلاعان بولاتىنبىز.