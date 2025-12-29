قىتايدا قاندى درونمەن تاسىمالدايدى
قىتايدا ادامنىڭ قانى درونمەن تاسىمالدانادى. بۇل ءادىس وقىس وقيعا بولعان جەرگە قاندى جەدەل ءارى دەر كەزىندە جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
اسىرەسە تاۋلى ايماقتار مەن كەپتەلىس كوپ بولاتىن مەگاپوليستەردە ءجيى قولدانىلادى. ءداستۇرلى جولمەن جۇكتى جەتكىزۋگە ءتورت ساعات كەتسە، اۋە كولىگى 45 مينۋتتا اپارادى. بۇل توتەنشە جاعداي كەزىندە ادامداردى امان الىپ قالۋ تاپتىرمايتىن قۇرال بولىپ وتىر. عالىمدار ونى ۇشاتىن زەرتحانا دەپ اتايدى. ويتكەنى بۇل اۋە تەحنيكاسى قان قۇرامىنداعى پلازما مەن ترومبوتسيتتەرگە قاجەتتى تەمپەراتۋرانى باقىلاپ، اۆتوماتتى تۇردە رەتتەپ وتىرا الادى.
قازىر بۇل جوبا چەندۋ قالاسىندا تۇراقتى جۇمىس ىستەپ تۇر. تەك مەديتسينا ەمەس، لوگيستيكا، تۋريزم، اپات كەزىندە قۇتقارۋ سياقتى 86 ءتۇرلى باعىتتا پايدالانىلادى. بيىل جەرگىلىكتى بيلىك جوبانىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا 14,24 ميلليارد دوللار كولەمىندە قارجىلاندىردى.
https://24.kz