قىتايدا مەملەكەتتىك قىزمەتكە قابىلداۋ جاسى ۇلعايدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي سوڭعى ونجىلدىقتا ءبىرىنشى رەت مەملەكەتتىك قىزمەتكە قابىلداۋ جاسىن قايتا قارادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى China Daily باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
ق ح ر مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى جونىندەگى مەملەكەتتىك باسقارماسى 30-قاراشادا وتەتىن ۇلتتىق ەمتيحانعا ءوتىنىم قابىلداۋ الدىندا جاڭا ەرەجەلەردى جاريالادى.
جاڭارتىلعان تالاپتارعا سايكەس، ۇمىتكەرلەردىڭ باسىم بولىگى ءۇشىن ەڭ جوعارعى جاس شەگى 35 جاستان 38 جاسقا ۇلعايتىلدى. ال ماگيستر نەمەسە دوكتورانت دارەجەسى بار ازاماتتار ءۇشىن بۇل شەك 40 جاستان 43 جاسقا دەيىن كوتەرىلدى.
2026 -جىلى قىتايدىڭ ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندارىنا جانە ولاردىڭ باعىنىشتى قۇرىلىمدارىنا 38100 مەملەكەتتىك قىزمەتكەر قابىلداۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 1602 ادامعا از، ءارى 2019 -جىلدان بەرى العاشقى قىسقارۋ.
جاس شەكتەۋىنىڭ وزگەرۋىنە قاراماستان، بيلىك نەگىزگى باسىمدىقتى جاستاردى جۇمىسقا ورنالاستىرۋعا بەرىپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، شامامەن 26 مىڭ بوس جۇمىس ورنى سوڭعى جىلدارى جوعارى وقۋ ورنىن بىتىرگەن تۇلەكتەرگە ارنالعان.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل قادام پەكيننىڭ زەينەت جاسىن بىرتىندەپ ارتتىرۋ ساياساتىنا ساي كەلەدى.