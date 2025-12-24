قىتايدا ەلەكتروموبيلدەرگە ارنالعان قۋاتتاۋ كولونكالارىنىڭ سانى قارقىندى ءوسىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا ەلەكتروموبيلدەرگە ارنالعان زاريادتاۋ قۇرىلعىلارىنىڭ سانى جىل سايىن ايتارلىقتاي ارتىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى شينحۋا رەسمي دەرەكتەرگە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
بيىل قاراشا ايىنىڭ سوڭىنداعى جاعداي بويىنشا ەلدە ورناتىلعان قۋاتتاۋ قۇرىلعىلارىنىڭ جالپى سانى 19,32 ميلليون بىرلىكتەن استى. بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 52 پايىزعا جوعارى.
ق ح ر مەملەكەتتىك ەنەرگەتيكا باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، قوعامدىق پايدالانۋعا ارنالعان قۋاتتاۋ كولونكالارىنىڭ سانى ءبىر جىل ىشىندە 36 پايىزعا ءوسىپ، 4,63 ميلليون بىرلىككە جەتكەن. ال جەكە مەنشىك قۋاتتاۋ قۇرىلعىلارى 57,8 پايىزعا ارتىپ، 14,7 ميلليون بىرلىكتى قۇرادى.
سونىمەن قاتار قاراشا ايىنىڭ سوڭىنا قاراي قوعامدىق قۋاتتاۋ قۇرىلعىلارىنىڭ جيىنتىق نومينال قۋاتى 210 ميلليون كيلوۆاتقا جەتكەنى بەلگىلى بولدى.
ايتا كەتەيىك، قىتاي ۇكىمەتى بيىل قازان ايىندا ەلەكتروموبيلدەرگە ارنالعان قۋاتتاۋ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جونىندەگى ءۇش جىلدىق ءىس-قيمىل جوسپارىن جاريالاعان بولاتىن. قۇجاتقا سايكەس، 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جالپى قۋاتى 300 ميلليون كيلوۆاتتان اساتىن، ەل اۋماعىن قامتيتىن 28 ميلليون قۋاتتاۋ قۇرىلعىسىنان تۇراتىن ۇلتتىق جەلى قالىپتاستىرۋ كوزدەلىپ وتىر.