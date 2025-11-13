قىتايدا كولىكتىڭ ۇدەۋىنە جاڭا شەكتەۋ ەنگىزىلمەك
استانا. KAZINFORM - قىتاي بيلىگى جولداعى قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرۋ ماقساتىندا اۆتوكولىكتەرگە قاتىستى جاڭا ۇلتتىق ستاندارت ازىرلەۋدە، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
قازىرگى تاڭدا قوعامدا قىزۋ تالقىلانىپ جاتقان ۇسىنىستاردىڭ ءبىرى - قاراپايىم كولىكتىڭ 0 دەن 100 ك م/ساعات جىلدامدىققا جەتۋ ۋاقىتىن 5 سەكۋندتان از بولماۋىن مىندەتتەۋ. باستى ماقسات - اپاتتاردىڭ سانىن ازايتۋ جانە جۇرگىزۋشىلەردىڭ قاتاڭ باقىلاۋدا بولۋىن قامتاماسىز ەتۋ.
كولىكتىڭ تولىق قۋاتىن ارنايى «سپورتتىق» رەجيمدە عانا پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرىپ كورمەك. سونىمەن قاتار، شەندىلەر كەزدەيسوق نەمەسە كەنەت ۇدەۋ جاعدايلارىن دا باقىلاۋعا الۋدى جوسپارلاپ وتىر. مىسالى، تۇرعان نەمەسە باياۋ قوزعالىپ كەلە جاتقان كولىكتىڭ تەجەگىشى كەنەت باسىلعاندا، اۋديوۆيزۋال ەسكەرتۋ جۇيەسى ىسكە قوسىلادى.
ەلەكترلى جانە گيبريد كولىكتەرگە ارنالعان قاۋىپسىزدىك تالاپتارى دا كۇشەيتىلەدى. ەلەكتروموبيلدەر اپات كەزىندە كولىكتىڭ جىلدامدىعى 150 ميلليسەكۋند ىشىندە كەمىندە 25 كم/ساعاتقا وزگەرەدى.
ەگەر اپاتتىق جاعداي ورىن السا، اككۋمۋلياتور اۆتوماتتى تۇردە ءوشىرىلۋى ءتيىس. سونىمەن قاتار، اككۋمۋلياتور ۇياشىقتارىنداعى قىزىپ كەتۋ نەمەسە باسقا اقاۋدى ەرتە ەسكەرتۋگە ارنالعان جۇيەلەر مىندەتتى بولادى. قاۋىپسىزدىك ءۇشىن ۆيدەو، ويىن نەمەسە مۋلتيمەديا فۋنكسيالارى كولىكتىڭ جىلدامدىعى 10 ك م/ساعاتتان اسقاندا اۆتوماتتى تۇردە ءوشىرىلۋى كەرەك.
بولاشاقتا قىتاي جەرگىلىكتى اۆتوكولىكتەرگە بورتتىق دەرەكقوردى اشۋ مۇمكىندىگىن بەرۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل جۇرگىزۋشىنىڭ بيومەتريالىق مالىمەتتەرى ارقىلى جۇرگىزۋشى كۋالىگى بار-جوعىن تەكسەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا جاڭا ستاندارت جوباسى قوعام تالقىلاۋىنا شىعارىلدى. سونىمەن قاتار بيلىك جاسىرىن ەسىك تۇتقالارىن ورناتۋعا تىيىم سالۋ تۋرالى قوسىمشا ۇسىنىستى قاراستىرۋدا.