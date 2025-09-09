قىتايدا جىلان جەگەن جىگىتتىڭ ميىنان ۇزىندىعى 18 سانتيمەترلىك ءتىرى قۇرت شىقتى
قىتايدا جىلان جەگەن جىگىت ءولىپ قالا جازدادى. قىتاي دارىگەرلەرى جىگىتتىڭ ميىنان ۇزىندىعى 18 سانتيمەتر بولاتىن ءتىرى تاسپا قۇرتتى الىپ شىقتى، دەپ حابارلايدى Qazaq.today.
Mothership باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، حۋنان پروۆينسياسىنىڭ تۇرعىنى العاش رەت 2024 -جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا شاعىم ايتا باستاعان: ول كوز الدىندا موزايكالىق داقتاردىڭ پايدا بولعانىن جانە ولاردا بوگدە زات بار سەكىلدى سەزىلەتىنىن ايتقان. الايدا وفتالمولوگ ەشقانداي اۋىتقۋدى انىقتاماعان. تەك م ر ت ميداعى بوتەن دەنەنى كورسەتكەن. دارىگەرلەردىڭ ۇسىنىسىنا قاراماستان، ول كەزدە ناۋقاس وپەراتسيادان باس تارتقان.
2025 -جىلدىڭ شىلدە ايىنىڭ سوڭىنا قاراي ەر ادامنىڭ جاعدايى كۇرت ناشارلايدى - ول ەسىنەن تانىپ، دەنەسى قۇرىسىپ، اۋزىنان كوبىك اعا باستاعان. دارىگەرلەر وتا جاساۋ تۋرالى شەشىم قابىلداپ، باس سۇيەگىنەن Spirometra توبىنا كىرەتىن پارازيتتى الىپ شىقتى.
ناۋقاس ءبىراز جىل بۇرىن جىلاننىڭ شيكى ءوت قابىن جەگەنىن ايتتى، دارىگەرلەر ۆيرۋستى سول كەزدە جۇقتىرعان دەپ ەسەپتەيدى.