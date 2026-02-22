قىتايدا ەل ىشىندەگى جولاۋشىلار سانى 3,5 ميللياردتان استى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
Kazinform ح ا ا شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.
وزبەكستاننىڭ التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆتەرى جاڭا رەكورد تىركەدى - ءوزا
وزبەكستاننىڭ التىن- ۆاليۋتا رەزەرۆتەرى 2026 -جىلدىڭ اقپان ايىنا قاراي العاش رەت 75 ميلليارد دوللاردان استى.
وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىق بانكى مالىمەتىنە سايكەس، 2026 -جىلدىڭ قاڭتار ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەلدىڭ حالىقارالىق رەزەرۆتەرى 75,08 ميلليارد دوللاردى قۇراعان، دەپ حابارلايدى «ءوزا» اقپارات اگەنتتىگى.
حابارلامادا ايتىلعانداي، ءبىر اي ىشىندە رەزەرۆتەر كولەمى 8,8 ميلليارد دوللارعا وسكەن. وسىلايشا، التىن- ۆاليۋتا رەزەرۆتەرى قاتارىنان التىنشى اي تاريحي ەڭ جوعارى كورسەتكىشىن جاڭارتتى. سوڭعى ءبىر جىل ىشىندە حالىقارالىق رەزەرۆتەر كولەمى 82 پايىزدان استامعا كوبەيگەن.
قاڭتار ايىندا رەزەرۆتەر قۇرامىنداعى التىننىڭ قۇنى شامامەن 10 ميلليارد دوللارعا ءوسىپ، 65 ميلليارد دوللارعا جۋىقتاعان. ال التىننىڭ فيزيكالىق كولەمى 12,8 ميلليون ترويا ۋنتسياسىن قۇرادى. سونىمەن قاتار، ۆاليۋتا رەزەرۆتەرى 1,2 ميلليارد دوللارعا قىسقارىپ، 9,5 ميلليارد دوللارعا دەيىن تومەندەگەن.
سونداي-اق وسى اپتادا «ءوزا»-دا «ورتالىق ازيا مەن گەرمانيا ىنتىماقتاستىعى داميدى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، بەرلين قالاسىندا فرانك-ۆالتەر شتاينمايەر جانە ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى اراسىندا كەزدەسۋ ءوتتى.
تاراپتار ءوزارا بايلانىستاردىڭ قارقىندى ءوسىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، «ورتالىق ازيا - گەرمانيا» فورماتىنداعى سەرىكتەستىكتى ودان ءارى دامىتۋعا دايىن ەكەندىكتەرىن راستادى.
ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق اۋقىمىن كەڭەيتۋگە، كولىك جانە ترانزيت تىزبەگىن نىعايتۋعا، سونداي-اق بىرلەسكەن ەنەرگەتيكالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
قاتىسۋشىلار تۇراقتى دامۋدى قامتاماسىز ەتۋ، كليماتتىڭ وزگەرۋىنە قارسى كۇرەس جۇرگىزۋ، سونىڭ ىشىندە ايماقتاعى مۇزدىقتاردىڭ ەرۋى ماسەلەسىن شەشۋ باعىتىنداعى كۇش-جىگەردى ۇيلەستىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن ءبىراۋىزدان قولدادى.
ءوز كەزەگىندە پرەزيدەنت شتاينمايەر گەرمانيا فەدەراتيۆتىك رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىق ازيا ەلدەرىمەن كوپقىرلى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى.
جامبىل وبلىسىنان قىتايدىڭ كونە داۋىرلەرىنە تيەسىلى تەڭگەلەر تابىلدى - جەنمين جيباو
قازاقستان ارحەولوگتارى ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىگىندەگى جامبىل وبلىسى اۋماعىنان VIII- XII عاسىرلارعا جاتاتىن كونە تەڭگەلەردىڭ ءبىر توبىن انىقتادى. بۇل تۋرالى جەنمين جيباو ءتىلشىسى لي چيان 11 -اقپاندا استانا قالاسىنان حابارلادى.
قىتايلىق ب ا ق-تىڭ مالىمەتىنشە، تابىلعان جادىگەرلەردىڭ باسىم بولىگى VIII- XII عاسىرلار ارالىعىندا سوعىلعان. ولاردىڭ قاتارىندا قىتايدىڭ تاڭ جانە سۋن اۋلەتتەرى كەزەڭىندەگى مىس تەڭگەلەر بار.
ماماندار بۇل ولجانى ۇلى جىبەك جولى بويىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردىڭ قارقىندى دامىعانىنىڭ ناقتى ايعاعى رەتىندە باعالاپ وتىر. ارحەولوگتاردىڭ ايتۋىنشا، تابىلعان تەڭگەلەردىڭ تاريحي ءارى عىلىمي قۇندىلىعى جوعارى، ولار ەجەلگى ساۋدا قاتىناستارى مەن ايماقارالىق ەكونوميكالىق بايلانىستاردى زەرتتەۋگە ماڭىزدى دەرەككوز بولماق.
قازىرگى ۋاقىتتا تابىلعان زاتتارعا كەشەندى ارحەولوگيالىق جانە عىلىمي زەرتتەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. زەرتتەۋ اياقتالعاننان كەيىن كونە تەڭگەلەر وڭىرلىك مۋزەي قورىنا تۇراقتى ساقتاۋعا بەرىلمەك.
تۇتاس قوعامدا ءوڭىر اتتاعان جولاۋشى سانى 3,5 ميللياردتان استى - CNR
قىتايداعى كوكتەم مەرەكەسىنە بايلانىستى ۇيىمداستىرىلعان تاسىمال كەزەڭىندە جولاۋشىلار اعىنى ايتارلىقتاي ءوسىپ، جالپى ساپار سانى بىرنەشە ميللياردتىق مەجەدەن استى، دەپ حابارلايدى قىتايدىڭ «ورتالىق حالىق راديوسى».
اتالعان ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، كوكتەم مەرەكەسىنە وراي باستالعان تاسىمال ناۋقانى اياسىندا 16-اقپانعا دەيىن تۇتاس قوعام بويىنشا ءوڭىر اتتاعان جولاۋشىلار سانى 3 ميلليارد 500 ميللوننان استى.
رەسمي مالىمەتكە سايكەس، ساپارلاعانداردىڭ تاۋلىكتىك ورتاشا كورسەتكىشى 230 ملن ادامدى قۇرادى. بۇل - 2025 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 4 پايىزعا جوعارى.
دەرەككوز مالىمەتىنشە، جولاۋشىلار اعىنىنىڭ ارتۋى مەرەكەلىك كەزەڭدەگى ىشكى قوزعالىستىڭ جاندانۋىمەن بايلانىستى.
جاساندى ينتەللەكت چات-بوتتارى جارناما الاڭىنا اينالۋدا - TRT
چات- بوتتارعا جارنامالار مەن دەمەۋشىلىك كونتەنتتىڭ قوسىلۋى جاساندى ينتەللەكت پايدالانۋشىلارى ءۇشىن قۇپيالىلىققا قاتىستى الاڭداۋشىلىق تۋدىردى.
«OpenAI» جۇزدەگەن ميلليارد دوللارلىق شىعىن مىندەتتەمەلەرىن جاڭا تابىس كوزدەرىمەن تەڭەستىرۋدى باستاۋ ماقساتىندا تەگىن جانە تومەن اقىلى پايدالانۋشىلارعا چات- بوتتاردا جارناما كورسەتە باستادى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا تۇركيا راديو تەلەۆيزيا پورتالى حابارلادى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ كەلتىرگەن مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، «OpenAI» - دەن بولەك «Microsoft» 2023 -جىلدان بەرى «Copilot» جاساندى ينتەللەكت اسسيستەنتىندە كونتەكستكە نەگىزدەلگەن جارنامالار مەن دەمەۋشىلىك كونتەنتتەر جاريالاپ كەلەدى.
جاساندى ينتەللەكت ىزدەۋ جۇيەسى «Perplexity» بولسا 2024 -جىلدان بەرى ا ق ش-تا جارنامالاردى سىناقتان وتكىزىپ جاتسا، «Google» دا وتكەن جىلدان بەرى AI «قىسقاشا مازمۇندامالارىندا» جارنامالاردى سىناق رەتىندە قولدانۋدا.
تۇركيالىق باسىلىم بۇل جازباسىندا «جەكە دەرەك قۇپيالىلىعى» دەگەن تاقىرىپقا توقتالعان.
اتاپ ايتقاندا «Google» «Gemine» چات- بوتىندا جارناما جاريالاعىسى كەلەدى دەگەن ايىپتاردى بىرنەشە رەت جوققا شىعاردى. «DeepMind» جاساندى ينتەللەكت ءبولىمىنىڭ باسشىسى دەميس حاسسابيس جارنامالاردىڭ «وتە مۇقيات قاراستىرىلۋى كەرەكتىگىن» ايتىپ، ج ي-دەگى «ەڭ ماڭىزدى نارسە» «قاۋىپسىزدىك پەن قۇپيالىلىققا دەگەن سەنىم» ەكەنىن ءبىلدىردى.
سونداي-اق وسى اپتادا TRT باسىلىمىندا «جاساندى ينتەللەكتتى قولدانۋ ەتيكاسى الاڭداۋشىلىق تۋدىرۋدا» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جارىق كوردى.
TRT-نىڭ دەرەگىنشە، ب ۇ ۇ باس حاتشىسى تەحنولوگيانىڭ قارقىندى دامۋى جاعدايىندا تەڭ قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن تەحنولوگيا الپاۋىتتارىن 3 ميلليارد دوللارلىق جاھاندىق قوردى قولداۋعا شاقىردى.
ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش جاساندى ينتەللەكتتىڭ قاۋىپ-قاتەرلەرىنە نازار اۋدارا وتىرىپ، ونىڭ بولاشاعىن «بىرنەشە ميللياردەردىڭ قالاۋىنا» قالدىرۋعا بولمايتىنىن مالىمدەدى.
بەيسەنبى كۇنى ءۇندىستاندا وتكەن جاھاندىق جاساندى ينتەللەكت سامميتىندە گۋتەرريش تەحنولوگيا كوشباسشىلارىن تەز دامىپ كەلە جاتقان بۇل تەحنولوگياعا بارشاعا تەڭ قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتەتىن 3 ميلليارد دوللارلىق جاھاندىق قوردى قولداۋعا شاقىردى.
التاي قالاسىندا قوعامدىق اۆتوبۋستار 9 كۇن تەگىن جۇرەدى - التاي اقپاراتى
قىتايدىڭ ۇلتتىق كوكتەم مەرەكەسىنە وراي التاي قالاسى تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا قولايلى جاعداي جاساۋ ماقساتىندا قوعامدىق كولىكتەردە 9 كۇن بويى تەگىن ءجۇرۋ شاراسى ۇيىمداستىرىلدى، دەپ حابارلايدى قىتايلىق «التاي اقپاراتى» باسىلىمى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، 2026 -جىلدىڭ 15- 23-اقپانى ارالىعىندا قالاداعى 7 اۆتوبۋس جەلىسىندە جول ءجۇرۋ اقىسى الىنبايدى. اتاپ ايتقاندا، №1، №2، №5، №101-باعىتتار، سونداي-اق تەمىرجول ۆوكزالى، اۋەجاي جانە شاڭعى بازاسىنا قاتىنايتىن ارنايى جەلىلەر تەگىن قىزمەت كورسەتەدى.
نەگىزگى قالالىق باعىتتار كۇن سايىن 09:20-دان 20:20-عا دەيىن جۇرەدى. اۋەجاي باعىتى ۇشاقتاردىڭ كەلۋ ۋاقىتىنا قاراي ۇيىمداستىرىلسا، تەمىرجول ۆوكزالىنا قاتىنايتىن اۆتوبۋستار بەلگىلەنگەن كەستە بويىنشا جۇرەدى. ال شاڭعى بازاسى باعىتى 09:50-دەن 23:20-عا دەيىن قىزمەت ەتەدى.
قالالىق كولىك قىزمەتى تۇرعىنداردى قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاپ، ايالدامالار مەن اۆتوبۋس ءىشىنىڭ تازالىعىن قورعاۋعا شاقىردى.
سونداي-اق وسى اپتادا «التاي اقپاراتى» باسىلىمىندا «جەمەنەي شەكارا وتكەلىندەگى جولاۋشىلار سانى 113,2 پايىزعا ءوستى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جارىق كورگەن بولاتىن.
بيىل قاڭتار ايىندا جەمەنەي شەكارا وتكەلى ارقىلى وتكەن جولاۋشىلار سانى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 113,2 پايىزعا ارتتى.
شەكارا قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 31-قاڭتارعا دەيىن وتكەلدەن 11 مىڭنان استام ادام وتكەن. تاۋلىكتىك ەڭ جوعارى كورسەتكىش 890 ادامدى قۇرادى. سونىمەن قاتار 1500 دەن استام كولىك تەكسەرىلىپ، بۇل كورسەتكىش 28,3 پايىزعا كوبەيگەن.
قاڭتاردا وتكەلدەن وتكەندەردىڭ جارتىسىنان استامى تۋريستەر. ءبىر كۇندىك ساپارلار، اسىرەسە زايسان اۋدانى مەن شىعىس قازاقستان وبلىسى باعىتتارى سۇرانىسقا يە بولعان.
ماماندار جولاۋشىلار اعىنىنىڭ ءوسۋىن وتكىزۋ راسىمدەرىنىڭ وڭتايلاندىرىلۋىمەن بايلانىستىرادى. قىزمەتكەرلەر الدىن الا تەكسەرۋ جانە اقپاراتتاندىرۋ جۇيەسىن ەنگىزۋ ارقىلى وتكىزۋ ۋاقىتىن قىسقارتقان.
جاۋاپتى ۆەدومستۆو وكىلدەرى بۇل شارالار قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ەكونوميكالىق جانە گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى دامىتۋعا ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
اۆتور
بەيسەن سۇلتان ۇلى