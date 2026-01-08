قىتايدا جەرلەۋ قىزمەتىن رەتتەۋ ەرەجەسىنە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ۇكىمەتى سالانى بۇكىل تىزبەك بويىنشا ءتيىمدى رەتتەۋ، سونداي-اق حالىققا قولجەتىمدى ءارى ەكولوگيالىق تازا قىزمەت تۇرلەرىن ۇسىنۋ ماقساتىندا جەرلەۋ ءىسىن رەتتەۋ تۋرالى ەرەجەگە تۇزەتۋلەر قابىلدادى، دەپ جازادى شينحۋا.
قۇجاتتى جاريالاۋ تۋرالى جارلىققا ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ پرەمەرى لي شياڭ قول قويدى. جاڭارتىلعان ەرەجە 30 - ناۋرىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
8 - ءبولىم مەن 73- باپتان تۇراتىن قۇجاتتا جەرلەۋ جانە ءمايىتتى جەرلەۋ قىزمەتتەرىنىڭ الەۋمەتتىك ماڭىزى اتاپ كورسەتىلىپ، قوعامدىق پايدا، ۇنەمدىلىك، وركەنيەتتىلىك جانە ەكولوگيالىق تازالىق قاعيداتتارى بەكىتىلگەن.
ەرەجە جەرلەۋ قىزمەتتەرىن وڭتايلاندىرۋدى، جەرلەۋ داستۇرلەرىن رەفورمالاۋدى، سونداي-اق جەر رەسۋرسىن ۇنەمدەيتىن جانە ەكولوگيالىق قاۋىپسىز جەرلەۋ تۇرلەرىن كەڭىنەن ەنگىزۋدى كوزدەيدى.
قۇجاتتا جەرلەۋدى ۇيىمداستىرۋعا قاتىستى نەگىزگى قوعامدىق قىزمەتتەردىڭ تىزبەسى ناقتىلانىپ، ولاردى ۇلتتىق بازالىق قوعامدىق قىزمەتتەر جۇيەسىنە كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋ قاراستىرىلعان. سونىمەن قاتار حالىقتىڭ سۇرانىسىنا ساي قارجىلاندىرۋ تەتىگى بەلگىلەنەدى.
ارتىق تولەمدەردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن قىزمەتتەرگە باعا پرەيسكۋرانتى ەنگىزىلەدى جانە بەكىتىلگەن تىزىمگە كىرمەيتىن قىزمەتتەر ءۇشىن اقى الۋعا تىيىم سالىنادى. رەتتەۋشى ورگاندارعا باعاعا باقىلاۋدى كۇشەيتۋ مىندەتى جۇكتەلىپ، باعاعا قاتىستى زاڭبۇزۋشىلىقتار ناقتى سيپاتتالادى.
سونداي-اق قۇجاتتا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلىن كۇشەيتۋ جانە قىزمەتتەردىڭ بۇكىل تىزبەگىنە - قايتىس بولعانى تۋرالى كۋالىك بەرۋ، جەرلەۋ جانە ەسكە الۋ شارالارىنا - جان-جاقتى باقىلاۋ ورناتۋ قاراستىرىلعان.
قىتايدىڭ ادىلەت مينيسترلىگى مەن ازاماتتىق ىستەر مينيسترلىگى بىرلەسكەن باسپاءسوز حابارلاماسىندا بۇل تۇزەتۋلەر جەرلەۋ سالاسىنداعى جاڭا سىن-قاتەرلەرگە جاۋاپ بەرۋ ءۇشىن ازىرلەنگەنىن مالىمدەدى.
ۆەدومستۆولاردىڭ حابارلاۋىنشا، جاڭارتىلعان ەرەجە مەملەكەتتىك ينۆەستيتسيالاردى ارتتىرۋدى، ينفراقۇرىلىم نىساندارىنىڭ سانىن كوبەيتۋدى، وتباسىلاردىڭ قارجىلىق جۇكتەمەسىن ازايتۋدى، قىزمەت كورسەتۋ قولايلىلىعىن جاقسارتۋدى جانە جەرلەۋ مەن ەسكە الۋ راسىمدەرىندە وركەنيەتتى، تومەن كومىرتەكتى ءارى ەكولوگيالىق تاجىريبەلەردى كەڭىنەن ناسيحاتتاۋدى كوزدەيدى.
بۇدان بۇرىن قىتاي كونتراتسەپتيۆتىك قۇرالدارعا سالىق ەنگىزگەنىن جازعانبىز.