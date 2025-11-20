ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:25, 20 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قىتايدا جەر سىلكىندى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق يادرولىق ورتالىعىنىڭ گەوفيزيكالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعىنىڭ جەدەل مالىمەتتەرىنە سايكەس، 19-قاراشا كۇنى استانا ۋاقىتىمەن 23:45-تە قىتاي اۋماعىندا جەر سىلكىنىسى بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

    зілзала
    فوتو: انادولى

    جەراستى دۇمپۋلەرىنىڭ ەپيتسەنترى: سولتۇستىك ەندىك بويىنشا 43.60 گرادۋس، شىعىس بويلىق بويىنشا 89.36 گرادۋس.

    كوورديناتى ەپيتسەنترا: 43.60 گرادۋسا سيەۆەرنوي شيروتى، 89.36 گرادۋسا ۆوستوچنوي دولگوتى.

    ماگنيتۋداسى - mb=4,4.

    ەنەرگەتيكالىق كلاسى - K=11.

    تەرەڭدىگى - 10 ك م.

    M4.4 quake felt in China
    فوتو: ق ر ۇ ي ا و گ ز ي

    بۇدان بۇرىن ق ر ۇ ي ا و گەوفيزيكالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى قىرعىزستان اۋماعىندا جەر سىلكىنىسىن تىركەگەن ەدى.

     

    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
