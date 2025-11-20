12:25, 20 - قاراشا 2025 | GMT +5
قىتايدا جەر سىلكىندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق يادرولىق ورتالىعىنىڭ گەوفيزيكالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعىنىڭ جەدەل مالىمەتتەرىنە سايكەس، 19-قاراشا كۇنى استانا ۋاقىتىمەن 23:45-تە قىتاي اۋماعىندا جەر سىلكىنىسى بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
جەراستى دۇمپۋلەرىنىڭ ەپيتسەنترى: سولتۇستىك ەندىك بويىنشا 43.60 گرادۋس، شىعىس بويلىق بويىنشا 89.36 گرادۋس.
كوورديناتى ەپيتسەنترا: 43.60 گرادۋسا سيەۆەرنوي شيروتى، 89.36 گرادۋسا ۆوستوچنوي دولگوتى.
ماگنيتۋداسى - mb=4,4.
ەنەرگەتيكالىق كلاسى - K=11.
تەرەڭدىگى - 10 ك م.
بۇدان بۇرىن ق ر ۇ ي ا و گەوفيزيكالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى قىرعىزستان اۋماعىندا جەر سىلكىنىسىن تىركەگەن ەدى.