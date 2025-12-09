قىتايدا جاسى شامامەن 200 ميلليون جىل بولاتىن دينوزاۆر ىزدەرى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - پالەونتولوگتەر قىتايدىڭ وڭتۇستىك- باتىسىنداعى سىچۋان پروۆينتسياسىنداعى جارتاستان دينوزاۆرلار مەن باسقا دا ومىرتقالىلارعا تيەسىلى 20 دان استام ءىز تاپتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
ولاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاڭالىق شامامەن 200 ميلليون جىل بۇرىنعى دينوزاۆرلاردىڭ ەرتە ەۆوليۋتسياسىن جاڭا قىرىنان تانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ىزدەر وتكەن ايدا دۋجيانيان قالاسىنىڭ اۋماعىندا تابيعاتتى سۇيەتىن ءبىر ازاماتپەن تابىلعان، ال ولاردىڭ شىنايىلىعىن كەيىن قىتاي گەولوگيالىق عىلىمدار ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ (بەيجىڭ) دوتسەنتى سين ليدا جەتەكشىلىك ەتكەن زەرتتەۋ توبى راستادى. دۋتسزيانياندا دينوزاۆر ىزدەرى العاش رەت انىقتالىپ وتىر.
شين ليدا بۇل ىزدەر ءارتۇرلى كولەمدەگى تەروپودتارعا - جىرتقىش دينوزاۆرلارعا، سونداي- اق ادام قولىنىڭ ىزىندەي بولىپ كەلەتىن جانە ەرتە ارحوزاۆر رەپتيلييلەرىنە جاتقىزىلعان ىزدەرگە تيەسىلى ەكەنىن ايتتى.
- بۇل جاڭالىقتىڭ ەرەكشە قۇندى تۇسى - ىزدەر كەم دەگەندە ءتورت قاباتتا ساقتالعان. وسىعان بايلانىستى دينوزاۆرلار بۇل جەردە ۇزاق ۋاقىت ءومىر سۇرگەن دەپ بولجاۋعا بولادى، - دەدى سين ليدا.
زەرتتەۋشىلەر بۇل ىزدەردىڭ جانىنان قۇلاعان بورەنەلەر مەن تىگىنەن تۇرعان شىرىگەن تۇبىرلەردى قوسا العاندا، قازباعا اينالعان اعاشتاردىڭ بولىكتەرىن دە تاپقان. ولار 200 ميلليون جىلدان استام ۋاقىت بۇرىنعى جەرگىلىكتى ەكوجۇيە تۋرالى جاڭا مالىمەتتەر بەرەدى.
سىچۋان پروۆينتسياسىنداعى تسزىگۋن قالالىق دينوزاۆرلار مۋزەيىنىڭ زەرتتەۋشىسى جيان شان تابىلعان ىزدەر قىتايداعى دينوزاۆرلاردىڭ ەرتە ەۆوليۋتسيالىق تاريحىن عالىمداردىڭ جاقسىراق تۇسىنۋىنە كومەكتەسۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
بۇدان بۇرىن رەسەيلىك پالەونتولوگتەر تاجىكستاننان ۇيرەك تۇمسىقتى دينوزاۆردىڭ باس سۇيەگىنىڭ سىنىعىن تاپقانىن جازعانبىز.