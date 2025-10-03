قىتايدا جاساندى ينتەللەكتپەن اينالىساتىن 5300 دەن استام كومپانيا بار
استانا. قازاقپارات - 2024 -جىلعى قىركۇيەك ايىنداعى جاعداي بويىنشا قىتايدا جاساندى ينتەللەكت (ج ي) سالاسىندا جۇمىس ىستەيتىن 5300 دەن استام كومپانيا تىركەلگەن، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل الەمدىك كورسەتكىشتىڭ 15 پايىزىنا تەڭ، دەپ حابارلادى قىتايدىڭ اقپاراتتىق جانە كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار اكادەمياسى (CAICT).
ستاتيستيكالىق مالىمەتتەرگە سايكەس، 2024 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قىتايداعى ج ي يندۋسترياسىنىڭ اۋقىمى 900 ميلليارد يۋاننان (شامامەن 126,7 ميلليارد ا ق ش دوللارى) استى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 24 پايىزعا ارتىق.
ەلدە ج ي سەكتورى بويىنشا بازالىق ينفراقۇرىلىمنان باستاپ، مودەلدەر ارحيتەكتۋراسى مەن سالالىق قولدانبالارعا دەيىنگى تولىق وندىرىستىك تىزبەك قۇرىلعان.
اكادەميانىڭ مالىمەتىنشە، بۇل سالالار بويىنشا تابىس وتكەن جىلى سايكەسىنشە %54، %18 جانە %13 ءوسىم كورسەتكەن.
اكادەميا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، ج ي نەگىزىندەگى سمارتفوندار مەن كومپيۋتەرلەر، سونداي-اق ينتەللەكتۋالدى كولىك قۇرالدارى سەكىلدى اقىلدى قۇرىلعىلاردىڭ نارىعى قارقىندى دامىپ كەلەدى.
قىتاي سيفرلىق ەكونوميكانى «اقىلدى» ەكونوميكاعا جانە ينتەللەكتۋالدى قوعامعا اينالدىرۋ ءۇشىن جۇيەلى تۇردە جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر. بيىلعى جىلى ەلدە ج ي- ءدى قولدايتىن ينفراقۇرىلىمدى كۇشەيتىپ، جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق سالالارعا جەدەل ەنگىزۋدى كوزدەيتىن «ج ي پليۋس» باستاماسىن تەرەڭدەتۋ جونىندەگى ۇسىنىستار جاريالانعان بولاتىن.
بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى Sinovation Ventures جانە 01ai كومپانيالارىنىڭ باس ديرەكتورى لي كاي فۋدى قابىلدادى. كەزدەسۋ بارىسىندا جاساندى ينتەللەكت، سيفرلىق ترانسفورماتسيا، ۆەنچۋرلىق ينۆەستيتسيا، ستارتاپتار ەكوجۇيەسىنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ جانە جاھاندىق تەحنولوگيالىق سەرىكتەستەردى تارتۋ سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى تالقىلاندى.