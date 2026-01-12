قىتايدا جالعىز تۇراتىندارعا ارنالعان «ءولدى مە؟» قوسىمشاسىن جۇكتەپ الۋشىلار كوبەيگەن
استانا. KAZINFORM - قىتايدا جالعىز تۇراتىن ازاماتتارعا ارنالعان «ءولدى مە؟» دەپ اتالاتىن موبيلدى قوسىمشا كەيىنگى ۋاقىتتا كەڭىنەن تانىلىپ، قىتايداعى Apple App Store پلاتفورماسىنىڭ اقىلى قوسىمشالار رەيتينگىندە ءبىرىنشى ورىنعا شىقتى، دەپ حابارلادى Lianhe Zaobao باسىلىمى.
جەرگىلىكتى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، «ءولدى مە؟» - جالعىز تۇراتىن ادامداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قاداعالاۋعا ارنالعان جەڭىل ءارى قاراپايىم سيفرلىق قۇرال. قوسىمشانىڭ نەگىزگى ماقساتى - پايدالانۋشىنىڭ كۇندەلىكتى بەلسەندىلىگىن تىركەۋ ارقىلى توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ. قوسىمشانىڭ باعاسى - 8 يۋان (600 تەڭگە).
پايدالانۋشى قوسىمشادا اتى-ءجونىن جانە توتەنشە جاعدايدا حابارلاساتىن ادامنىڭ ەلەكتروندىق پوشتاسىن كورسەتىپ، كۇن سايىن جۇيەگە كىرىپ، تىركەلۋ بەلگىسىن قويۋى قاجەت.
ەگەر قولدانۋشى ەكى كۇن قاتارىنان تىركەلمەسە، جۇيە كەلەسى كۇنى اۆتوماتتى تۇردە حابارلاما جىبەرەدى. ال بىرنەشە كۇن بويى بەلسەندىلىك بايقالماعان جاعدايدا، ەسكەرتۋ توتەنشە بايلانىس تۇلعاسىنا جولدانادى.
رەسمي تىركەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، «ءولدى مە؟» قوسىمشاسىن Yuejing (Zhengzhou) Technology Service Co.، Ltd. كومپانياسى ازىرلەگەن. كومپانيا وتكەن جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا قۇرىلعان، تىركەلگەن كاپيتالى - 100 مىڭ يۋان. جوبانى 1995 -جىلدان كەيىن تۋعان ءۇش جاس كاسىپكەر ىسكە قوسقان. كومپانيا قازىرگى تاڭدا جوبانىڭ تابىستى جۇمىس ىستەپ تۇرعانىن حابارلادى.
قوسىمشانىڭ رەسمي تانىستىرىلىمىندا نەگىزگى پايدالانۋشىلار رەتىندە قىتايدىڭ ءبىرىنشى جانە ەكىنشى دەڭگەيلى قالالارىندا جالعىز تۇراتىن جاس ازاماتتار كورسەتىلگەن.
سونىمەن قاتار Beike Research Institute جاريالاعان «جاڭا جالعىز تۇرۋ ءداۋىرى» اتتى زەرتتەۋ ەسەبىنە سايكەس، 2030 -جىلعا قاراي قىتايداعى جالعىز تۇراتىن حالىق سانى 150-200 ميلليون ادامعا جەتۋى مۇمكىن. ال 20-39 جاس ارالىعىنداعى جالعىز تۇراتىن جاستار سانى 2010 -جىلعى 18 ميلليوننان 40-70 ميلليونعا دەيىن وسەدى دەپ بولجانىپ وتىر.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، جالعىز تۇراتىن ادامدار سانىنىڭ ارتۋى قاۋىپسىزدىك پەن الەۋمەتتىك قولداۋعا باعىتتالعان سيفرلىق سەرۆيستەرگە دەگەن سۇرانىستى كۇشەيتكەن.
ايتا كەتەيىك، قىتاي 2027 -جىلعا قاراي ۇلتتىق جاساندى ينتەللەكت يندۋسترياسىن الەمدىك كوشباسشىعا اينالدىرۋدى، سونداي-اق ونەركاسىپتە ينتەللەكتۋالدى تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋدى كەڭەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
اۆتور
دانا نۇرباقىت