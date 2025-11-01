قىتايدا جاڭا جاھاندىق تەڭىز ەكسپەديتسياسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاندۋن پروۆينتسياسىنىڭ شىنجىن قالاسىنداعى شەكوۋ پورتىنان 4500 توننالىق زەرتتەۋ كەمەسى جولعا شىقتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا جانە تەڭىز زەرتتەۋلەرىنە جۇرتشىلىقتى تارتۋعا باعىتتالعان 10 جىلدىق جاھاندىق تەڭىز ەكسپەديتسياسى مەن عىلىمي باعدارلامانىڭ باستالۋى بولدى.
ەكسپەديتسيانىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى وڭتۇستىك قىتاي تەڭىزىنىڭ سولتۇستىك بولىگىندەگى شەنحۋ ايماعىن قامتيدى. ول 3-قاراشادا اياقتالادى. زەرتتەۋ جۇمىستارى تەڭىز گەولوگياسى، گەوفيزيكاسى، گەوحيمياسى جانە بيولوگياسى سياقتى سالالارداعى زەرتتەۋلەر ءۇشىن دەرەكتەرمەن قامتاماسىز ەتەتىن تەڭىز سۋىنىڭ سىناماسىن الۋدى، جاعالاۋداعى شوگىندىلەردى زەرتتەۋدى جانە تەرەڭ تەڭىز سۋىن سىناۋدى قامتيدى.
زەرتتەۋلەر قىتاي جوبالاپ، قۇراستىرعان «سيانيانحۋن-10» كەمەسىنىڭ بورتىندا جۇرگىزىلىپ جاتىر.
«تۇڭعيىق تەڭىزىگە ساياحات-2035» دەپ اتالاتىن ەكسپەديتسيانى قىتايدىڭ تەڭىزدەگى مينەرالدى رەسۋرستاردى بارلاۋ جانە يگەرۋ قاۋىمداستىعى، وڭتۇستىك عىلىم جانە تەحنولوگيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مۇحيت عىلىمى مەن تەحنولوگياسىنىڭ جوعارى ينستيتۋتى جانە باسقا دا بىرنەشە ينستيتۋت باستادى.
باعدارلاما الداعى 10 جىل ىشىندە تەڭىزدە وزىق تەحنولوگيالاردى سىناۋ جانە يننوۆاتسيالىق ازاماتتىق عىلىمي جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن كاسىپورىندار، جاھاندىق سەرىكتەستەر جانە قوعاممەن ىنتىماقتاسادى.
ايتا كەتەيىك، قىتاي 2030-جىلعا قاراي ءوز عارىشكەرلەرىن ايعا ۇشىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.