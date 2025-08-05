قىتايدا جاڭا بۋىنداعى نەيروكومپيۋتەر تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ينجەنەرلەرى جانۋارلار ميىنىڭ جۇمىسىن ەلىكتەي الاتىن جاڭا بۋىنداعى نەيرومورفتى كومپيۋتەردى - Darwin Monkey اتتى قۇرىلعىنى تانىستىردى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل قۇرىلعى قىتايدىڭ شىعىسىنداعى جىجياڭ پروۆينسياسىندا ورنالاسقان جىجياڭ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عىلىمي ورتالىعىندا جاسالعان. كومپيۋتەر Darwin 3 دەپ اتالاتىن ءۇشىنشى بۋىنداعى 960 نەيروپروتسەسسورمەن جابدىقتالعان. ستاندارتتى جۇكتەمەدە ونىڭ ەنەرگيا تۇتىنۋى شامامەن 2000 ۆت.
جۇيە 2 ميللياردتان استام پۋلساتسيالايتىن نەيروندى جانە 100 ميللياردتان استام سيناپستى قولداي الادى. بۇل كورسەتكىشتەر Darwin Monkey-دى لوگيكالىق ويلاۋ، كورۋ، ەستۋ، ءتىل جانە وقىتۋ فۋنكتسيالارىن بىرىكتىرە الاتىن الەمدەگى العاشقى نەيرومورفتى كومپيۋتەر ەتەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا پلاتفورماعا نەيروجەلىلىك قوسىمشالار ورناتىلعان. قۇرىلعى DeepSeek مودەلىن ىسكە قوسىپ، لوگيكالىق تالداۋ، كونتەنت گەنەراتسياسى جانە ماتەماتيكالىق ەسەپتەردى شەشۋ سياقتى تاپسىرمالاردى ورىنداي الادى.
Darwin Monkey-دىڭ ەسەپتەۋ قۋاتى ءتىرى ورگانيزمدەردىڭ - قۇرتتار مەن بالىقتاردان باستاپ تىشقاندار مەن پريماتتارعا دەيىنگى - مي مودەلىن ناقتى بەينەلەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل جاڭالىق نەيروعىلىم مەن ميدى مودەلدەۋگە قاتىستى زەرتتەۋلەرگە تىڭ سەرپىن بەرمەك.
بۇعان دەيىن اقش پەن قىتايدىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا كوشباسشىلىققا شىققانى حابارلانعان بولاتىن.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندىق سۋپەركومپيۋتەردىڭ قۋاتى 8 ميلليارد حالىقتىڭ 4 كۇندىك جۇمىسىنا تەڭ.