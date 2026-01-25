قىتايدا شەتەلدىك ينۆەستيتسياسى بار جاڭا كاسىپورىندار سانى 19,1 پايىزعا ارتتى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى قىتايدا شەتەلدىك ينۆەستيتسيالاردىڭ قاتىسۋىمەن بارلىعى 70392 جاڭا كاسىپورىن قۇرىلدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل كورسەتكىش 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا 19,1 پايىزعا جوعارى. بۇل تۋرالى جۇما كۇنى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋدا مينيسترلىگى حابارلادى.
ۆەدومستۆو دەرەگىنە سايكەس، وتكەن جىلى قىتايدىڭ ماتەريكتىك بولىگىندە ناقتى پايدالانىلعان تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيالار (ت ش ي) كولەمى 747,69 ميلليارد يۋان دەڭگەيىندە تىركەلدى (106,92 ميلليارد ا ق ش دوللارى). اتالعان كورسەتكىش جىلدىق ەسەپتە 9,5 پايىزعا تومەندەگەن.
سالالار بويىنشا العاندا، وڭدەۋ ونەركاسىبىنە تارتىلعان ت ش ي 185,51 ميلليارد يۋان بولدى، ال قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنا سالىنعان ينۆەستيتسيالار 545,12 ميلليارد يۋان شاماسىندا قالىپتاستى.
جوعارى تەحنولوگيالار سەكتورى 241,77 ميلليارد يۋان كولەمىندە تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيا تارتتى. سونىمەن قاتار، ەلەكتروندىق كوممەرتسيا قىزمەتتەرى سالاسىندا ينۆەستيتسيالار كولەمى جىلدىق ەسەپتە 75 پايىزعا، مەديتسينالىق قۇرالدار مەن جابدىقتار وندىرىسىندە 42,1 پايىزعا، ال اەروعارىشتىق تەحنيكا مەن جابدىقتار ءوندىرىسى سەكتورىندا 22,9 پايىزعا وسكەن.
ينۆەستيتسيالاردىڭ ەلدەر بويىنشا بولىنىسىنە كەلسەك، شۆەيتساريادان كەلگەن تشي كولەمى جىلدىق ەسەپتە 66,8 پايىزعا، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنەن - 27,3 پايىزعا، ال ۇلى بريتانيادان - 15,9 پايىزعا ارتقان.
