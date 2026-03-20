قىتايدا شەتەلدىك تاعام وندىرۋشىلەرىن تىركەۋ ءتارتىبى جاڭارتىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي باس كەدەن باسقارماسى حابارلاعانداي، بيىلعى جىلعى 1-ماۋسىمنان باستاپ قىتايعا تاعام ونىمدەرىن ەكسپورتتايتىن شەتەلدىك وندىرۋشىلەردى تىركەۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرى كۇشىنە ەنەدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
جاڭارتىلعان ەرەجەلەرگە سايكەس، قىتاي باس كەدەن باسقارماسى تىركەۋدى قاجەت ەتەتىن يمپورتتالاتىن تاعام ونىمدەرىنىڭ ءتىزىمىن، تىركەۋدى اۆتوماتتى تۇردە ۇزارتۋعا جاتپايتىن ونىمدەر ءتىزىمىن جانە تاعام ونىمدەرىن ساقتايتىن شەتەلدىك كاسىپورىنداردىڭ تىركەلۋى ءتيىس ءتىزىمىن انىقتايدى.
بۇل شەشىمدەر شيكىزات كوزدەرى، ءوندىرىس جانە وڭدەۋ تەحنولوگيالارى، ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى دەرەكتەرى، ماقساتتى تۇتىنۋشىلار توبى مەن تۇتىنۋ تاسىلدەرى، سونداي-اق حالىقارالىق تاجىريبە نەگىزىندە قابىلدانادى.
تىركەۋ 5 جىلعا جارامدى بولادى جانە ەرەجەلەر ساقتالعان جاعدايدا اۆتوماتتى تۇردە تاعى 5 جىلعا ۇزارتىلۋى مۇمكىن.
