قىتايدا شەتەلدىك ءىس-ساپارلار مەن رەسمي قابىلداۋلارعا بولىنەتىن بيۋجەت قىسقارادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ۇكىمەتى ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك شىعىنداردى قىسقارتىپ، كەيبىر بيۋجەت قاراجاتىن قايتا ءبولدى.
بۇل تۋرالى جۇما كۇنى وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا قىتايدىڭ قارجى ءمينيسترى لان فوان ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى.
ۆەدومستۆو باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، پارتيالىق جانە مەملەكەتتىك ورگاندارعا «ۇنەمشىللىككە داعدىلانۋ» تۋرالى نۇسقاۋدى باسشىلىققا الا وتىرىپ، ۇكىمەت قاتاڭ ۇنەمدەۋ شارالارىن جۇزەگە اسىرۋدى كوزدەپ وتىر.
- ءبىز مەملەكەتتىك اپپاراتتىڭ ءوزىن-ءوزى ۇستاۋى ارقىلى قاراپايىم حالىقتىڭ باقۋاتتى ءومىر ءسۇرۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ءاربىر تيىندى ەكى ەسە قىسقارتامىز، - دەدى ول.
2026-جىلى ورتالىق بيۋجەتتىڭ شەتەلدىك ءىس-ساپارلارعا، اۆتوكولىكتەرگە جانە رەسمي قابىلداۋلارعا جۇمسالاتىن شىعىستارى 7 پايىزدان استام قىسقارتىلدى، ال كونفەرەنسيالار مەن ترەنينگتەرگە ارنالعان شىعىستار 10 پايىزعا قىسقاردى.
ايتا كەتەيىك، ودان بولەك قىتاي 2026-جىلى قورعانىس شىعىندارىن 7 پايىزعا ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.