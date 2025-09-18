قىتايدا «ۇشاتىن كولىكتەر» سوقتىعىستى: قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى كۇشەيتىلمەك
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 16- قىركۇيەكتە قىتايدىڭ چانچۋن قالاسىنداعى ءتورتىنشى حالىقارالىق اۆياتسيا جانە اەروعارىش كورمەسىنىڭ دايىندىق كەزەڭىندە XPeng AeroHT كومپانياسىنىڭ ەكى eVTOL ۇشاتىن كولىگى سوقتىعىسىپ، اپاتقا ۇشىرادى. بۇل تۋرالى Sina Finance سايتى حابارلادى.
اپات ەكى اپپاراتتىڭ جاتتىعۋ كەزىندە ءبىر- بىرىنە جاقىن ۇشۋىنان بولدى. ءبىر اپپارات جەرگە قالىپتى جاعدايدا قونسا، ەكىنشىسى زاقىمدانىپ، ورتەندى. ءبىر جولاۋشى جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى، ونىڭ جاعدايى تۇراقتى. جەردەگى ادامدار زارداپ شەككەن جوق.
اپاتقا ۇشىراعان ۇشاتىن اپپاراتتار - XPeng AeroHT شىعارعان eVTOL، قالاداعى اۋە قوزعالىسىنا ارنالعان، 2-4 جولاۋشى تاسىمالدايدى، ۇشۋ ۇزاقتىعى 30-60 مينۋت. ناقتى مودەلى انىقتالمادى، ءبىراق «جولاۋشى X3» بولۋى مۇمكىن. كومپانيا اپات سەبەپتەرىن تەكسەرىپ، ۇشۋ باسقارۋى مەن اراقاشىقتىق ماسەلەلەرىنە نازار اۋدارۋدا.
XPeng AeroHT قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتەتىنىن مالىمدەدى. اپات تومەن بيىكتىكتەگى ەكونوميكا سالاسىنداعى قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىن جەتىلدىرۋ قاجەتتىگىن كورسەتتى.
كومپانيانىڭ رەسمي سايتىنا سايكەس، XPeng AeroHT ازياداعى ەڭ ءىرى ۇشاتىن اۆتوكولىك كومپانياسى جانە XPeng Motors ەكوجۇيەسىنىڭ بولىگى.
