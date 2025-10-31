قىتايدا ديپلومى جوق بلوگەرلەرگە قارجى، مەديتسينا، زاڭ جانە ءبىلىم تۋرالى سويلەۋگە تىيىم سالىندى
استانا. قازاقپارات - قىتايدا 25-قازاننان باستاپ كۇشىنە ەنگەن جاڭا ەرەجە بويىنشا ديپلومى جوق بلوگەرلەر ەندى قارجى، مەديتسينا، زاڭ جانە ءبىلىم سالالارى جايلى كونتەنت جاساي المايدى. بۇل تالاپتى بۇزعاندار 1,1 ميلليون تەڭگەگە دەيىن ايىپپۇل تولەپ، اككاۋنتىنان ءبىرجولا ايىرىلۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى moroccoworldnews.com.
جاڭا زاڭدى قىتايدىڭ كيبەركەڭىستىك باسقارماسى (CAC) قابىلداعان. ماقسات - الەۋمەتتىك جەلىلەردە جالعان اقپاراتتىڭ تارالۋىن تەجەۋ جانە ازاماتتاردى زياندى كەڭەستەردەن قورعاۋ. ەندى بلوگەرلەر وسى سالالاردا كونتەنت جاريالاۋ ءۇشىن رەسمي ديپلوم نەمەسە كاسىبي ليتسەنزيا ۇسىنۋى ءتيىس.
Douyin (TikTok-تىڭ قىتايلىق نۇسقاسى)، Bilibili جانە Weibo سياقتى پلاتفورمالار اۆتورلاردىڭ بىلىكتىلىگىن تەكسەرىپ، ولاردىڭ جازبالارىندا دەرەككوزدەر مەن ەسكەرتپەلەردىڭ دۇرىس كورسەتىلگەنىن قاداعالايدى.
سونىمەن قاتار بلوگەرلەرگە برەندتىك سومكەلەردى، قىمبات كولىكتەر مەن شەتەلدىك دەمالىستاردى كورسەتۋگە دە تىيىم سالىندى، بيلىك مۇنى «جاستارعا كەرى اسەر ەتەدى» دەپ سانايدى.
سىنشىلار بۇل شارانى تسەنزۋرانىڭ جاڭا ءتۇرى دەپ باعالاپ، پىكىر ەركىندىگى شەكتەلەدى دەپ الاڭداۋدا. دەگەنمەن كەي ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي قادام تەك كاسىبي مامانداردىڭ ناقتى، سەنىمدى اقپارات تاراتۋىنا جول اشادى.