قىتايدا درون وپەراتورلارى ماماندىعىنىڭ تانىمالدىعى ارتىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا تومەن بيىكتىك ەكونوميكاسى اياسىندا ۇشقىشسىز ۇشاتىن اپپاراتتاردىڭ وپەراتورى ماماندىعىنىڭ تانىمالدىلىعى كۇن وتكەن سايىن ارتىپ كەلەدى، دەپ جازادى شينحۋا.
2025 -جىلدىڭ شىلدەسىندە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى توبىنداعى ۇشۋ جوسپارلاۋ جونىندەگى مامان ۇلتتىق كاسىپتەر تىزىمىنە ەنگىزىلدى. بۇل قادام قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان وسى سالانىڭ قارقىندى وسۋىنە جاۋاپ بولدى. 2024 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي ەلدە 2,177 ميلليون درون تىركەلگەن، الايدا ليتسەنزيالانعان وپەراتورلار سانى نەبارى 247 مىڭ شاماسىندا بولدى.
ۇشقىشسىز اپپاراتتار يندۋسترياسى «تومەن بيىكتىك ەكونوميكا» دەپ اتالاتىن ستراتەگيالىق باعىتتاردىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى. بۇل تەرمين ق ح ر-دىڭ بۇكىلقىتايلىق حالىق وكىلدەرى جينالىسىنىڭ سەسسياسىندا ۇسىنىلعان ۇكىمەتتىك باياندامادا ەكى رەت اتالدى. بولجام بويىنشا، 2025 -جىلى بۇل نارىقتىڭ كولەمى 210 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتىپ، ال 2035 -جىلعا قاراي 490 ميلليارد دوللارعا دەيىن ءوسۋى مۇمكىن. سالانىڭ نەگىزگى ءوسۋ فاكتورلارى - لوگيستيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، گەودەزيا، كارتوگرافيا جانە اەروينسپەكتسيالار بولماق.
سالا دامۋىنا قاراي ونى رەتتەۋ جۇمىستارى دا ءجۇرىپ جاتىر. 2024 -جىلعى قاڭتاردا قابىلدانعان «ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنىڭ ۇشۋىن باسقارۋ ۋاقىتشا ەرەجەلەرى» كىشى، ورتا جانە ءىرى درونداردى پايدالانۋ ءۇشىن ليتسەنزيا الۋدى مىندەتتى ەتتى. بۇل وسى ءىستى وقۋعا دەگەن سۇرانىستى ارتتىردى. 2025 -جىلعى 31-شىلدەدەگى مالىمەت بويىنشا، ەلدە 3579 وقۋ ۇيىمى جۇمىس ىستەسە، 2024 -جىلدىڭ سوڭىندا ولاردىڭ سانى تەك 1343 بولعان.
سونىمەن قاتار، مامانداندىرىلعان ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى دە كەڭەيىپ كەلەدى. قىتايدا ۇشقىشسىز جۇيەلەر سالاسىندا ماماندار دايىندايتىن 523 كاسىبي ۋچيليشە جانە 31 ۋنيۆەرسيتەتتە جاڭا وقۋ باعدارلامالارى اشىلعان.
الايدا وقۋ ورىندارىنىڭ سانىنىڭ قارقىندى ءوسۋى ءبىرقاتار ماسەلە تۋدىرىپ وتىر. ولار: بىلىكتى كادرلاردىڭ جەتىسپەۋشىلىگى، بىركەلكى ستاندارتتاردىڭ جوقتىعى جانە كۋرستار ساپاسىنىڭ تومەندىگى.
ساراپشىلار سەرتيفيكاتتاۋ جۇيەسىنىڭ كلاسسيفيكاتسياسىن جاساۋ جانە ناقتى سالالىق قاجەتتىلىكتەرگە باعىتتالعان ارنايى باعدارلامالاردى ەنگىزۋ قاجەتتىگىن ەرەكشە اتاپ وتۋدە.