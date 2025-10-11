قىتايدا ەگدە جاستاعى بلوگەرلەردىڭ تانىمالدىعى ارتىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا «گرانفليۋەنسەرلەر» دەپ اتالاتىن ەگدە جاستاعى بلوگەرلەردىڭ تانىمالدىعى ارتىپ كەلە جاتىر. ولار الەۋمەتتىك جەلىدە ساياحات، ءسان، باعباندىق پەن كۇندەلىكتى تىنىس-تىرشىلىگى جايلى ۆيدەولارمەن بولىسەدى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءۇردىس اعا بۋىن وكىلدەرىنىڭ وزىنە دەگەن سەنىمىن نىعايتۋعا كومەكتەسىپ، زەينەتكەرلەردىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە باعىتتالعان «كۇمىس ەكونوميكاسىنىڭ» دامۋىنا سەپتىگىن تيگىزۋدە، دەپ حابارلايدى قازاقپارات China Daily باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
ينتەرنەت جۇلدىزدارىنىڭ جاڭا بۋىنى
قارتايۋ - ومىرگە دەگەن قىزىعۋشىلىقتى جوعالتۋ ەمەس. قىتايدا ەگدە جاستاعى ادامدار سيفرلىق كەڭىستىكتى بەلسەندى يگەرىپ، ارتىپ كەلە جاتقان ينتەرنەت- ەكونوميكانىڭ ءبىر بولىگىنە اينالىپ كەلەدى.
ولاردىڭ ءبىرى - 80 جاستاعى اتاقتى بلوگەر بەيحاي اتا. ول ءمىنسىز كوستيۋمدەرى مەن ءتارتىپتى ءومىر سالتى ارقىلى اۋديتوريانىڭ جۇرەگىن جاۋلاپ الدى. 2018 -جىلدان بەرى ول ۇلىمەن بىرگە Douyin الەۋمەتتىك جەلىسىندە (قىتايلىق TikTok نۇسقاسى) اككاۋنت جۇرگىزىپ كەلەدى. ولاردىڭ وتباسىلىق ساياحاتتار، نازىك ستيل جانە كۇندەلىكتى ءومىردىڭ جىلى ساتتەرى تۋرالى ۆيدەولارى 15,2 ميلليوننان استام جازىلۋشىنىڭ باسىن قوسىپ، شامامەن 300 ميلليون لايك جيناعان.
انحوي ولكەسىنىڭ تۇرعىنى، 56 جاستاعى زەينەتكەر ليۋ تسينمەي بەيحاي اتانىڭ ۇلگىسى شابىت بەرگەنىن ايتىپ، زەينەتكەرلىك ءومىر، گۇل ءوسىرۋ، بي جانە ساياحات تۋرالى قىسقاشا ۆيدەولار تۇسىرۋگە ۇيىتقى بولعانىن مويىندايدى.
قارتتاردىڭ سيفرلىق بەلسەندىلىگى
قىتايدىڭ قارتايۋ ماسەلەلەرىن زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ زەرتتەۋشىسى يان سياوچي «گرانفليۋەنسەرلەر» سانىنىڭ ارتۋىن قارتتاردىڭ ءوز ويلارىن اشىق جەتكىزگىسى كەلۋىمەن بايلانىستىرادى. ولار ءۇشىن ينتەرنەت قارىم-قاتىناس پەن ءوزىن-ءوزى تانىتۋ الاڭىنا اينالدى.
قىتاي ينتەرنەت- اقپارات ورتالىعىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، ەلدە 1,12 ميللياردتان استام ينتەرنەت قولدانۋشىسى بار. ونىڭ ىشىندە 161 ميلليون ادام 60 جاستان اسقان.
يان سياوچيدىڭ ايتۋىنشا، قارت زەينەتكەر بلوگەرلەردىڭ تانىمالدىلىعى - قارتتىق پەن ومىرگە قۇشتار، ستيلدى ادامداردىڭ بەينەسى اراسىنداعى ايقىن ايىرماشىلىقپەن تۇسىندىرىلەدى. ولار قارتتىق - بۇل ءومىردىڭ ءسونۋى ەمەس، جاڭا مۇمكىندىكتەر كەزەڭى ەكەنىن كورسەتىپ ءجۇر.
سىن-تەگەۋىرىندەر مەن قاتەرلەر
جاڭا قۇبىلىستىڭ تانىمالدىعى ارتقان سايىن بەلگىلى ءبىر قيىندىقتار دا پايدا بولا باستادى.
ساراپشىلار ينتەرنەتتەگى شامادان تىس بەلسەندىلىك ەگدە جاستاعى ادامدارعا شابىت قانا ەمەس، سونىمەن قاتار پسيحولوگيالىق جۇكتەمە اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتىپ وتىر.
- ەگدە جاستاعى بلوگەرلەر ۆيدەو ءتۇسىرۋدى «قارالىم ءۇشىن جارىس» ەمەس ءومىردى ءارتاراپتاندىرۋدىڭ ءبىر ءتاسىلى رەتىندە قابىلداۋى ماڭىزدى. ءداستۇرلى قولونەر، باعباندىق نەمەسە اسپازدىق تۋرالى تاجىريبە مەن دانالىقتى شىعارماشىلىق روليكتەر جاساۋ ارقىلى بولىسكەن ءجون سياقتى، - دەيدى يان سياوچي.
سيفرلىق ورتاعا بەيىمدەلۋ وڭاي مىندەت ەمەس. كوپتەگەن قارت ادام ۆيدەونى مونتاجداۋ، جۇكتەۋ سياقتى تەحنيكالىق قيىندىقتارعا تاپ بولىپ، پىكىرلەرگە جاۋاپ بەرۋگە كەلگەندى ىركىلىپ جاتادى.
«كۇمىس ەكونوميكاسىنىڭ» كەلەشەگى
ق ح ر ازاماتتىق ىستەر مينيسترلىگىنىڭ دەرەگىنە قاراعاندا، 2024 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي قىتايدا 60 جاستان اسقان 310 ميلليوننان استام ادام ءومىر ءسۇردى. بۇل ەل حالقىنىڭ شامامەن %22 ىن قۇرايدى. 2035 -جىلعا قاراي بۇل كورسەتكىش 30 پايىزدان اسادى دەپ كۇتىلەدى.
وسى اۋديتوريانىڭ ۇلكەن الەۋەتىن ەسكەرە وتىرىپ، 2024 -جىلدىڭ باسىندا قىتاي ۇكىمەتى «كۇمىس ەكونوميكاسىن» دامىتۋ جونىندەگى نۇسقاۋلىق ۇسىندى. قۇجاتتا زەينەتكەرلەرگە ارنالعان تەلەحيكايالار، مۋزىكا، قىسقا ۆيدەولاردى قوسا العانداعى كونتەنتتى بەلسەندى تۇردە دامىتۋ، سونداي-اق ەگدە بۋىننىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە ساي قىزمەتتەر مەن تەحنولوگيالاردى جەتىلدىرۋ قاجەتتىگى اتاپ وتىلگەن.
بەيجىڭ كوممۋنيكاتسيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ تەلەۆيدەنيە مەكتەبى دەكانىنىڭ ورىنباسارى ە مينجۋي «كۇمىس ەكونوميكاسىنىڭ» دامۋى جاعىمدى ءۇردىس دەپ سانايدى. دەگەنمەن، قاتەلىككە جول بەرمەۋ ماڭىزدى ەكەنىنە نازار اۋدارتادى.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، قارتتاردىڭ سيفرلىق قاۋىپسىزدىك پەن دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ ماسەلەلەرىن ءبىلۋى كەرەكتىگىن ايتادى. ينتەرنەت قارتتارعا قۋانىش اكەلۋى مۇمكىن. الايدا بۇل ساقتىقتى جانە وتباسى مەن قوعام تاراپىنان قولداۋدى قاجەت ەتەدى.
قىتاي الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ قاۋىمداستىعىنىڭ ەسەبىنە سايكەس، «كۇمىس ەكونوميكا» نارىعىنىڭ كولەمى بۇگىندە 7 تريلليون يۋانعا (شامامەن 984 ميلليارد دوللار) جەتكەن. بۇل ەلدىڭ ج ءى ءو-نىڭ 6 پايىزىن قۇرايدى. 2035 -جىلعا قاراي بۇل كورسەتكىش 30 تريلليون يۋانعا (4,2 تريلليون دوللار) دەيىن ۇلعايۋى ىقتيمال.