قىتايدا ءىرى كومپانيانىڭ بۇرىنعى باسشىسى ءولىم جازاسىنا كەسىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا سەيسەنبى كۇنى سىبايلاس جەمقورلىق ءۇشىن سوتتالعان China Huarong International Holdings Limited كومپانياسىنىڭ بۇرىنعى باس ديرەكتورى باي تيانحۋەيدى ءولىم جازاسىنا كەسۋ ۇكىمى ىسكە اسىرىلدى، دەپ حابارلايدى China Daily.
جوعارعى حالىق سوتى باي تيانحۋەي 2014 جانە 2018-جىلدار ارالىعىندا ءارتۇرلى باسقارۋشىلىق لاۋازىمداردى اتقارا وتىرىپ كومپانيا بولىمشەلەرىنە جوبالاردى ساتىپ الۋ جانە قاراجات جيناۋعا كومەكتەسۋ ءۇشىن لاۋازىمىن تەرىس پايدالانعانىن انىقتادى. ول ءوز ارەكەتتەرى ءۇشىن جالپى سوماسى 1,1 ميلليارد يۋاننان (156 ميلليون ا ق ش دوللارى) اساتىن پارا العان.
ءولىم جازاسىن تيانجيڭ قالاسىنىڭ 2-ورتا دەڭگەيلى حالىق سوتى جۇزەگە اسىردى، وندا باي پارا العانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلدى. سوت وعان جوعارعى سوتتىڭ شەشىمى تۋرالى حابارلاپ، ءولىم جازاسى ۇكىمىن ىسكە اسىرىلماس بۇرىن وتباسى مۇشەلەرىمەن كەزدەسۋىنە رۇقسات بەردى.
قىتايدا تومەنگى دەڭگەيلى سوتتار شىعارعان ءولىم جازاسى جوعارعى حالىق سوتىنىڭ مىندەتتى تۇردە قايتا قاراۋىنا جاتادى. ءولىم جازاسى ول بەكىتكەننەن كەيىن عانا ورىندالادى.
باي تيانحۋەيدىڭ ءىسى China Huarong Asset Management كومپانياسىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى لاي سياوميننىڭ سوتىنان بەرگى ەڭ تانىمال ىستەردىڭ بىرىنە اينالدى. لاي 2021-جىلى 1,78 ميلليارد يۋاننان استام پارا العانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلعاننان كەيىن ءولىم جازاسىنا كەسىلدى.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ بۇرىنعى سپورت ءمينيسترى سىبايلاس جەمقورلىق ءۇشىن ءولىم جازاسىنا كەسىلگەنىن جازعان بولاتىنبىز.