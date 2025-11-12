قىتايدا بيىل عانا پايدالانۋعا بەرىلگەن الىپ كوپىر وپىرىلىپ ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - وسىدان نەبارى بىرنەشە اي بۇرىن عانا اشىلعان قىتايدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى حۋنچي كوپىرىنىڭ ءبىر بولىگى وپىرىلىپ ءتۇستى، دەپ حابارلايدى BBC.
قىتايدىڭ وڭتۇستىك- باتىسىنداعى سىچۋان پروۆينسياسىندا ورنالاسقان حۋنچي كوپىرى ءىشىنارا قۇلاپ، ايماقتا قويۋ شاڭ كوتەرىلدى. بۇل كوپىر نەبارى بىرنەشە اي بۇرىن عانا پايدالانۋعا بەرىلگەن ەدى. ول قىتايدىڭ ىشكى ءوڭىرىن تيبەتپەن جالعايتىن ۇلتتىق اۆتوجول بويىندا ورنالاسقان.
بيلىكتىڭ مالىمەتىنشە، كوپىر ماڭىنداعى ەڭىستەر مەن جولداردا جارىقتار بايقالعاننان كەيىن ول دۇيسەنبى كۇنى جابىلعان. الايدا سەيسەنبى تۇستەن كەيىن تاۋلى اۋماقتا كوشكىن ءجۇرىپ، سونىڭ سالدارىنان كوپىردىڭ ءبىر بولىگى وپىرىلعان.
وقيعا سالدارىنان زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات جوق.
مەردىگەر كومپانيا Sichuan Road and Bridge Group حابارلاۋىنشا، كوپىردىڭ قۇرىلىسى وسى جىلدىڭ باسىندا اياقتالعان.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، پوليتسيا كوپىردى قۇلاردان ءبىر كۇن بۇرىن، دۇيسەنبى تۇستەن كەيىن كولىك قوزعالىسىن شەكتەپ، تولىق جاپقان. بۇل شەشىم كوپىر ماڭىنداعى ەڭىستەر مەن جولداردا جارىقتار پايدا بولعاننان كەيىن جانە وعان جاقىن تاۋدىڭ توپىراعىنىڭ ىعىسۋ بەلگىلەرى بايقالعان سوڭ قابىلدانعان.
