قىتايدا بيوفارماتسيەۆتيكالىق كاسىپورىندا ءۇش ادام تۇنشىعىپ قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - جەرگىلىكتى توتەنشە جاعدايلار باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، تاعى ءۇش زارداپ شەككەن ادام اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى، ولاردىڭ جاعدايى قازىرگى ۋاقىتتا تۇراقتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
سارسەنبى كۇنى شامامەن ساعات 22:25 تە قىتايدىڭ شىعىسىنداعى جيانسي پروۆينتسياسىنىڭ جينسيان ۋەزىندە ورنالاسقان بيوفارماتسيەۆتيكالىق كاسىپورىندا بولعان وقيعا سالدارىنان ءۇش ادام قۇتقارۋشىلاردىڭ بارلىق كۇش-جىگەرىنە قاراماستان تۇنشىعىپ كوز جۇمدى.
بۇل تۋرالى بەيسەنبى كەشكە جەرگىلىكتى بيلىك حابارلادى.
جەرگىلىكتى توتەنشە جاعدايلار باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، تاعى ءۇش زارداپ شەككەن ادام اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى، ولاردىڭ جاعدايى قازىرگى ۋاقىتتا تۇراقتى.
وقيعادان كەيىن جەرگىلىكتى بيلىك توتەنشە جاعدايلارعا دەن قويۋ جوسپارىن دەرەۋ ىسكە قوسىپ، وقيعا ورنىندا شۇعىل جۇمىستاردى ۇيىمداستىردى، زارداپ شەككەندەرگە مەديتسينالىق كومەك كورسەتتى جانە سالدارىن جويۋ شارالارىن قابىلدادى.
قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ سەبەپتەرى مەن ءمان-جايلارىن انىقتاۋ بويىنشا تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك قىتاي اۆتوكولىكتەردىڭ جانارماي شىعىنىن شەكتەيدى.