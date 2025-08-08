قىتايدا بيۋروكراتيامەن كۇرەسۋ ءۇشىن جاڭا رەگلامەنت ەنگىزىلدى
قىتايدا مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ تومەنگى دەڭگەيلەرىندەگى بيۋروكراتيالىق جۇكتەمەنى ازايتۋعا باعىتتالعان جاڭا ەرەجەلەر جاريالاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى شينحۋا اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
ق ك پ ورتالىق كوميتەتى مەن ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسى دايىنداعان قۇجاتتا جينالىستار سانىن، قۇجات كولەمىن جانە جەرگىلىكتى تەكسەرىستەردى ازايتۋ قاراستىرىلعان. شەنەۋنىكتەرگە قىسقا، مازمۇندى ماتەريالدار ازىرلەۋ جانە فورماليزمنەن اۋلاق بولۋ تاپسىرىلدى.
جاڭا رەگلامەنتكە سايكەس، جىل سايىن شىعارىلاتىن قۇجاتتاردىڭ سانى قىسقارۋى ءتيىس. وتكەن جىلعى ليميتتەن اسقان ۆەدومستۆولار جازباشا تۇسىنىكتەمە بەرۋگە مىندەتتى. كوپتەگەن قۇجاتتاردىڭ كولەمى 4- 5 مىڭ يەروگليفپەن شەكتەلەدى.
اۋقىمدى جينالىستار جىلىنا ءبىر رەتتەن ارتىق وتكىزىلمەۋى كەرەك، ال ۆەدومستۆولىق كەزدەسۋلەر مۇمكىندىگىنشە بىرىكتىرىلۋى ءتيىس. باسشىلاردىڭ باياندامالارى ءبىر ساعاتتان اسپاۋى ءتيىس. ارتىقشىلىق اۋديو نەمەسە بەينە بايلانىس ارقىلى قاشىقتان وتكىزۋگە بەرىلەدى.
ەرەجەدە مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋگە ارنالعان موبيلدى قوسىمشالاردى ازىرلەۋ مەن پايدالانۋ ءتارتىبى دە ناقتى جازىلعان. ءاربىر ۆەدومستۆو تەك ءبىر قوسىمشا عانا يەمدەنە الادى، ول مىندەتتى تۇردە كەلىسىم راسىمىنەن ءوتۋى كەرەك. مۇنداي قوسىمشالاردى ءماجبۇرلى تۇردە ورناتۋعا نەمەسە جۇيەگە كىرۋ جيىلىگىنە قاراي قىزمەتكەرلەردىڭ جۇمىسىن باعالاۋعا تىيىم سالىنادى.
سونداي-اق، قۇجاتتا جەرگىلىكتى دەڭگەيدەگى جۇمىستىڭ تيىمدىلىگى ازاماتتاردان كەلىپ تۇسەتىن شاعىمدار سانىنا عانا قاراپ باعالانباۋى ءتيىس دەپ ناقتى ايتىلعان.
بۇعان دەيىن قىتايدا شەنەۋنىكتەرگە قىمبات تاعام مەن الكوگول پايدالانۋعا تىيىم سالىنعانى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن.