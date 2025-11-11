قىتايدا «بويداقتار كۇنى» باستالدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا «بويداقتار كۇنىنە» وراي جىل سايىنعى ءىرى ونلاين ساتىلىمدار باستالدى، دەپ حابارلايدى جەرگىلىكتى ب ا ق.
باستاپقىدا اكسيالار تەك 11-قاراشادا عانا ءوتتى، ءبىراق سوڭعى جىلدارى ونلاين پلاتفورمالار تۇتىنۋشىلاردىڭ بەلسەندىلىگىن قولداۋ ءۇشىن ساتىلىمداردى ۇزارتا باستادى. بيىل جەڭىلدىكتەر 14-قاراشاعا دەيىن جالعاسادى، بۇل ماۋسىم ەڭ ۇزاق ماۋسىم بولادى.
ساتۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن نارىقتىڭ ءىرى ويىنشىلارى ءوز پلاتفورمالارىنا جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىن ەنگىزە باستادى. Alibaba ىزدەۋدى جانە پايدالانۋشىلارعا ارنالعان جەكە ۇسىنىستاردى جاقسارتۋ ءۇشىن ونلاين ساۋدا قولدانباسىنا ءوزىنىڭ جاساندى ينتەللەكت مودەلىن ەنگىزدى.
ماسەلەن، «يۋننان تريۋفەلىنىڭ قاي ءتۇرى باعا جانە ساپا جاعىنان ءتيىمدى» دەگەن سۇراققا جۇيە جاۋاپ بەرىپ قانا قويماي، ونىمدەرگە سىلتەمەلەردى اۆتوماتتى تۇردە ۇسىنادى. شىعۋ ايماعى مەن ءوندىرۋشىنى ەنگىزگەننەن كەيىن، جاساندى ينتەللەكت تۇتىنۋشىلاردىڭ پىكىرلەرىن وقۋدى ۇسىنادى. قولدانبادا سونىمەن قاتار پايدالانۋشىلارعا كيىم مەن اكسەسسۋارلاردى ۆيرتۋالدى تۇردە كيىپ كورۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ساندىق اۆاتار جاساۋ قۇرالى بار. ساتۋشىلار ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت ءونىم بەينەلەرىن اۆتوماتتى تۇردە جاسايدى، باعانى وڭتايلاندىرادى جانە قورلاردى باسقارۋدى وڭتايلاندىرادى.
ءبىز بۇعان دەيىن اۋستراليا مەن وڭتۇستىك كورەيانىڭ Labubu ويىنشىقتارى كوشىرمەلەرىنىڭ زيانى تۋرالى ەسكەرتۋ جاريالاعانىن حابارلاعان ەدىك.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا