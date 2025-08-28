قىتايدا بوكەندەردى باقىلايتىن روبوت-كيىك جاسالدى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق كومپانيا ءتۇر-تۇلعاسى تيبەت بوكەنىنەن اۋمايتىن ءتورت اياقتى روبوت جاساپ شىعاردى. ول قازىردىڭ وزىندە بوكەن ۇيىرىنە قوسىلىپ، ءتۇز تاعىلارىن جاقىننان سۋرەتكە ءتۇسىرىپ ءجۇر. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل تاجىريبە جابايى جانۋارلاردىڭ تىرشىلىگىن ەتەنە باقىلاپ، شىنايى بەينەجازبا مەن فوتودەرەكتەر جيناۋعا جول اشادى.
Lianhe Zaobao باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، جەر بەتىندەگى العاشقى «روبوت-كيىك» جۋىردا تيبەت جوتاسىنداعى كوكشىل قورىعىندا سىناقتان وتكىزىلگەن.
بۇل قۇرىلعى قىتايدىڭ بەلگىلى كومپانياسى ازىرلەگەن Jueying X30 ءتورت اياقتى روبوتى نەگىزىندە جاسالعان. ول جاساندى ينتەللەكت ارقىلى وقىتىلعان، قارلى دالا، سازدى القاپ، ءشول جانە وزەن سەكىلدى كۇردەلى جەر بەدەرىنە بەيىمدەلگەن. ونىڭ ءتۇر-ءتۇسى مەن تۇلعاسى تيبەت بوكەنىنە ۇقسايدى، تەك ءجۇرىسى دالا تاعىسىنداي جەڭىل ءارى شاپشاڭ ەمەس.
تيبەت بوكەنى ادامنان قاتتى ساقتاناتىندىقتان، ولاردى جاقىننان باقىلاۋ مۇمكىن ەمەس. ال «روبوت-كيىك» كوكشىلدىڭ كۇردەلى تابيعاتىنا بەيىمدەلگەندىكتەن، ۇيىرلەردى ەركىن ارالاپ، جانۋارلاردى كەدەرگىسىز باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
عالىمدار بۇل جاڭالىق تيبەت بوكەنىن زەرتتەۋدەگى شەكتەۋلەردى ەڭسەرىپ، ءتۇز تاعىلارىنىڭ مىنەز-قۇلقى مەن تىرشىلىك داعدىسىن انىقتاۋعا اناعۇرلىم ناقتى ءارى سەنىمدى دەرەكتەر بەرەدى دەپ وتىر.
ارعى بەتتەگى اعايىن «جورعا» دەپ اتاپ كەتكەن تيبەت بوكەنى - قىتايدا ءبىرىنشى ساناتتاعى قورعالاتىن جانۋارلاردىڭ ءبىرى. ولار نەگىزىنەن تسينحايداعى «ءۇش قاينار» ايماعىن، تيبەتتەگى چانگتان جوتاسىن جانە شىنجاڭداعى التىنتاۋ قاپتالىن مەكەن ەتەدى. جىل سايىن جازعى سالىم كوكشىلدەگى جونو كولىنىڭ ماڭىنا توپتالىپ، تولدەيدى. تابيعاتتىڭ بۇل ەرەكشە قۇبىلىسى تۇياقتىلاردىڭ جەر بەتىندەگى ەڭ اۋقىمدى قوزعالىسى رەتىندە باعالانادى.
بۇعان دەيىن قىتايدا كەرقۇلان سانىنىڭ 900 دەن اسقانى تۋرالى جازعان ەدىك.