قىتايدا بەنزين مەن ديزەل وتىنىنىڭ بولشەك باعاسى قىمباتتايدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى دامۋ جانە رەفورمالار مەملەكەتتىك كوميتەتى دۇيسەنبى كۇنى حابارلاعانداي، سەيسەنبىدەن باستاپ قىتايدا بەنزين مەن ديزەل وتىنىنىڭ بولشەك باعاسى وسەدى.
شينحۋا مالىمەتىنشە، بۇل حالىقارالىق مۇناي نارىعىنداعى باعانىڭ كۇرت وسۋىمەن بايلانىستى.
كوميتەت جاريالاعان مالىمدەمەدە بەنزين باعاسى تونناسىنا 695 يۋانعا (شامامەن 100,5 ا ق ش دوللارى)، ديزەل وتىنى تونناسىنا 670 يۋانعا قىمباتتايتىنى ايتىلعان.
ۆەدومستۆونىڭ باعالاردى مونيتورينگتەۋ ورتالىعىنىڭ حابارلاۋىنشا، شىعىستاعى جاعداي الداعى ۋاقىتتا الەمدىك مۇناي باعاسىنىڭ تەندەنسياسىنا باستى ىقپال ەتەتىن فاكتور بولىپ وتىر.
قىتايدىڭ ءۇش ءىرى مۇناي كومپانياسى - PetroChina ،Sinopec جانە CNOOC، سونداي-اق باسقا مۇناي وڭدەۋ كاسىپورىندارى ءوندىرىستى ءتيىمدى ۇيىمداستىرىپ، مۇناي ونىمدەرىنىڭ تۇراقتى جەتكىزىلۋىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە مەملەكەتتىك باعا ساياساتىن قاتاڭ ساقتاۋىنا مىندەتتەلگەن.
كوميتەتتىڭ حابارلاۋىنشا، نارىقتاعى ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ءار وڭىردەگى ءتيىستى ۆەدومستۆولار ۇلتتىق باعا ساياساتىن بۇزاتىن ارەكەتتەرگە قاتاڭ شارالار قابىلداۋى كەرەك.
وسىدان بۇرىن قىتايدىڭ ۆاليۋتالىق رەزەرۆتەرى 2026 -جىلعى اقپاندا ايتارلىقتاي وسكەنى بەلگىلى بولدى.